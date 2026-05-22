Jannik Sinner si prepara per l’esordio a Parigi: allenamento con un terraiolo sudamericano

Seconda giornata di allenamenti per Jannik Sinner a Parigi. Tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, il numero 1 del mondo farà il proprio esordio nell’edizione 2026 del Roland Garros contro il francese Clément Tabur, in tabellone grazie a una wild card.

Un primo turno che, almeno sulla carta, appare agevole per Sinner, reduce da una straordinaria striscia di successi: cinque titoli 1000 consecutivi conquistati nel 2026, diventati sei considerando anche quello ottenuto a Parigi (indoor). L’obiettivo, ora, è completare la collezione con l’unico Slam che ancora manca al suo palmarès.

Archiviata la prima giornata nella capitale francese, durante la quale il pusterese ha sostenuto una sessione di allenamento con il monegasco Valentin Vacherot, partecipando inoltre all’iniziativa “Gaël & Friends” dedicata all’ultimo Roland Garros della carriera di Gaël Monfils, il campione italiano tornerà in campo a partire dalle ore 12 sul campo 4 insieme a uno specialista della terra battuta.

Il riferimento è all’argentino Sebastián Báez. L’intenzione di Sinner, con ogni probabilità, è quella di sfruttare le caratteristiche del sudamericano per aumentare il ritmo degli scambi, prendere ulteriore confidenza con i rimbalzi sulla terra rossa e affinare i tempi d’impatto. Dalle 12 alle 13 l’allenamento si svolgerà sul Campo 4, mentre dalle 13 alle 14 i due si trasferiranno sul Philippe-Chatrier per proseguire il lavoro.

A Parigi sono attese temperature elevate nei prossimi giorni e la scelta di allenarsi nella fascia più calda della giornata potrebbe non essere casuale da parte di Sinner.