WTA Strasburgo 2026, Navarro vince il derby americano. Ai quarti anche Bouzkova e Cristian

Si sono completati i match del secondo turno nel torneo WTA di Strasburgo. Il match più atteso della giornata era il derby americano tra Emma Navarro ed Iva Jovic, testa di serie numero tre. A qualificarsi per i quarti di finale è stata Navarro, che si è imposta contro la connazionale con il punteggio di 6-4 4-6 6-1.

Navarro se la vedrà ora nei quarti contro la cinese Shuai Zhang. La tennista asiatica ha sconfitto in due set la francese Diane Parry con il punteggio di 6-2 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco.

Accedono ai quarti di finale anche Jacqueline Cristian e Marie Bouzkova. La rumena ha battuto la danese Clara Tauson, numero quattro del seeding, per 6-1 7-5 ed ora se la vedrà con l’australiana Daria Kasatkina; mentre la ceca ha sfruttato il ritiro dopo pochi giochi dell’ucraina Oleksandra Oliynykova e affronterà l’americana Ann Li.

RISULTATI WTA STRASBURGO 2026 (20 MAGGIO)

Bouzkova (Cze) b. Oliynykova (Ukr) 3-1 ret.

Cristian (Rou) b. Tauson (Den) 6-1 7-5

Zhang (Chn) b. Parry (Fra) 6-2 7-5

Navarro (Usa) b. Jovic (Usa) 6-4 4-6 6-1