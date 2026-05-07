Vuelta España Femenina, acuto di Bredewold ad Astorga. Paternoster sale sul podio

Volata doveva essere e volata è stata. L’olandese Mischa Bredewold del Team SD Worx – Protime si aggiudica in volata la quinta tappa della Vuelta España Femenina, la León-Astorga di 119,6 chilometri. Per la formazione neerlandese quello odierno è il secondo successo consecutivo nella corsa iberica.

Bredewold, grazie ad una progressione dirompente, brucia in volata la compagna di squadra Lotte Kopecky e l’italiana Letizia Paternoster, terza dopo esser rientrata in gruppo in seguito ad una caduta senza gravi conseguenze. Kopecky consolida il suo primato e ora guida la classifica generale con 12” sulla tedesca Franziska Koch della FDJ United – SUEZ e 18” sulla francese Cedrine Kerbaol della EF Education-Oatly. Gaia Segato della Vini Fantini – BePink è al momento la migliore delle azzurre in classifica generale.

Nelle prime fasi di gara sono in cinque a partire all’attacco: l’olandese Aniek van Alphen della Fenix-Premier Tech, le spagnole Sara Martin della Movistar Team, Idola Eraso della Laboral Kutxa – Fundación Euskadi e Marina Garau della Vini Fantini – BePink e la francese Alice Coutinho della Mayenne Monbana My Pie.

La prima a mollare la presa è Garau che si stacca a quarantasette chilometri dalla fine, seguita poi dalla transalpina. L’azione delle fuggitive si esaurisce quando mancano poco più di otto chilometri al traguardo. Negli ultimi chilometri non succede più nulla, se non un paio di cadute, e a quel punto la soluzione allo sprint diventa inevitabile.