Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tv

Ormai ci siamo. Domani, venerdì 8 maggio, comincerà il Giro d’Italia 2026, iconica competizione di ciclismo giunta alla sua edizione numero 109. Come ormai prassi, le battute iniziali della Corsa Rosa si svolgeranno al di fuori dei confini del Bel Paese. Quest’anno nello specifico l’inizio delle ostilità sarà in Bulgaria. Non a caso, la prima frazione prevede un percorso di 147 km con partenza da Nessebar ed arrivo a Burgas. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PERCORSO

Sarà una frazione con l’assenza di particolari difficoltà altimetriche, contrassegnata da diversi saliscendi presenti soprattutto nel tratto centrale della tappa. Un solo il GPM (di quarta categoria) previsto, ovvero Cape Agalina (1.1km à 2.6%), situato decisamente lontano dal traguardo.

Il percorso segue la costa e passa una volta accanto all’arrivo, per poi virare verso Sozopol dove i protagonisti affronteranno un circuito ondulato, tra cui l’appena citato GPM (due passaggi). Il gruppo rientrerà quindi a Burgars. Negli ultimi km le strade saranno larghe e perlopiù rettilinee, preludio di un un ultimo km leggermente a salire con un’ultima curva a 300 metri ed arrivo su asfalto con una larghezza di 8 metri. Scontata la volata.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Venerdì 8 maggio – Prima tappa Nessebar-Burgas (147km)

Orario di partenza: 13.40

Orario di arrivo: 17.05 circa

DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 13:30 alle 14:05; su Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport