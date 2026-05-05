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Vuelta España Femenina 2026: Kerbaol si prende la terza tappa, Paternoster in top 10. Koch resta leader
Si conclude con l’allungo vincente di Cèdrine Kerbaol la terza tappa della Vuelta Femenina 2026. La ciclista francese è arrivata al traguardo con un margine di quattro secondi rispetto al gruppo al termine del percorso di 121.2 km che ha visto una partenza da Padròn ed un arrivo presso A Coruna.
Nello specifico la transalpina in forza alla EF Education-Oatly ha trovato il guizzo nel tratto in pavé che ha contrassegnato l’ultima parte della frazione, trovando l’attacco dopo essere stata ottimamente supportata dalla sua squadra ben resistendo nelle ultime pedalate.
Secondo posto poi per la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) davanti alla canadese Sarah Van Dam (Team Visma I Lease a Bike), terza precedendo Linae Lippert (Movistar Team) e Paula Blasi (UAE Team ADQ). Da segnalare la buona prestazione di Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), piazzatasi in top 10, precisamente all’ottavo posto.
Nella classifica generale rimane al comando delle operazioni Franziska Koch (FDJ United – SUEZ) con due secondi di vantaggio su Kopecky, balzata al secondo posto. Terza invece proprio Kerbaol con un gap di 4 secondi. Domani, mercoledì 6 maggio, si disputerà la quarta tappa: 115.6 km da Monforte de Lemos ad Antas de Ulla.