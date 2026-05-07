Giulio Ciccone: “La condizione è buona. Punterò alle vittorie di tappa, avremo tante occasioni per provarci”

È sicuramente uno dei corridori più attesi alla partenza del Giro d’Italia che inizia domani. Giulio Ciccone si presenterà ai nastri di partenza con l’obiettivo principale di puntare ai successi di tappa. In casa Lidl-Trek dovrebbe infatti curare la classifica generale il canadese Derek Gee-West. L’ultima vittoria di Ciccone nella Corsa Rosa risale al 2022, quando si impose in fuga a Cogne. Da non escludere la possibilità di provare ad inserirsi nella lotta per la Maglia Azzurra di miglior scalatore, come già fatto nel 2019.

Ciccone ai microfoni di Spazio Ciclismo commenta: “Mi sento bene. Quest’anno il calendario è stato un po’ diverso e ho già fatto due periodi in altura. La mia ultima corsa è stata la Liegi e ovviamente mi manca un po’ il ritmo gara, però ora abbiamo tre settimane qui. La condizione è buona, quindi penso che sarà un buon Giro”.

L’obiettivo principale del corridore abruzzese saranno i successi di tappa: “Sarò più orientato alle vittorie di tappa e poi vedremo giorno per giorno. Ovviamente voglio provare a vincere una tappa e abbiamo Gee per la classifica generale e anche Milan per gli sprint. Quindi penso che possiamo vincere più di una tappa”.

Sulle occasioni per andare all’attacco e la tipologia di tracciato: “Dipende sempre da come si sviluppa la corsa e anche dalla situazione della classifica generale. Guardando il percorso, mi piace davvero molto e sicuramente avremo tante occasioni per provarci. Ci sono anche molte tappe dure, soprattutto con arrivo in salita, quindi penso che sarà davvero interessante”.