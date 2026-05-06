Vuelta España Femenina 2026, Lotte Kopecky conquista tappa e maglia. Sul podio Paternoster

La quarta tappa della Vuelta España Femenina 2026 va a Lotte Kopecky. Dopo il secondo posto nella frazione inaugurale, la belga trova il successo in volata e si prende momentaneamente la leadership della classifica generale grazie agli abbuoni. Per la portacolori del Team SD Worx-Protime si tratta della 56esima vittoria della sua brillante carriera, la terza stagionale.

La frazione, da Monforte de Lemos a Antas de Ulla (115.6 km), è partita con la fuga di Lauretta Hanson (Lidl-Trek), Marta Jaskulska (Human Powered Health), Annelies Nijssen (Lotto) e Marine Allione (Mayenne Monbana My Pie). Le quattro attaccanti hanno superato insieme l’Alto de Hostital prima che l’accordo si rompesse.

Hanson e Jaskulska nonostante la grande rimonta del gruppo hanno continuato la loro fuga, arrestatasi completamente solo a 2 chilometri dall’arrivo. A lanciare la volata è stata Liane Lippert (Movistar) ma la più veloce si è dimostrata Lotte Kopecky. La belga brucia tutte le avversarie nel finale e si aggiudica la quarta frazione della corsa a tappe spagnola.

Secondo posto per la compagna di squadra Anna Van der Breggen (Team SD Worx-Protime). Completa il podio Letizia Paternoster (Liv Alula Jayco). Grazie al successo di oggi e agli abbuoni conquistati, Lotte Kopecky è la nuova leader della classifica generale, con 6″ di vantaggio su Franziska Koch.