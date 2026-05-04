Vuelta España Femenina 2026, Bossuyt vince in volata la seconda tappa. Paternoster ai piedi del podio

Seconda tappa e secondo arrivo in volata consecutivo alla Vuelta España Femenina 2026, con la belga Shari Bossuyt che ha vinto piuttosto nettamente allo sprint finale la frazione di 109,8 chilometri con partenza a Lobios e traguardo a San Cibrao das Viñas. Si tratta del primo sigillo nel World Tour per la portacolori dell’AG Insurance – Soudal Team, che aveva scontato una squalifica di due anni per positività al letrozolo tornando alle competizioni lo scorso giugno.

La 25enne nativa di Kortrijk ha fatto valere la sua esplosività negli ultimi 300 metri, bruciando le altre sprinter rimaste nel gruppo di testa dopo la breve salita dai -3 ai -1,5 km e anche le varie big (tra cui Paula Blasi e Kasia Niewiadoma) che si erano date battaglia in precedenza senza riuscire però a portare a termine la loro azione nel momento in cui la strada è diventata in discesa.

Alle spalle di Bossuyt sono salite sul podio di giornata la tedesca Franziska Koch e la francese Evita Muzic, rispettivamente seconda e terza per il team FDJ United – Suez. Buon quarto posto per Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), unica azzurra presente nella top10 odierna, mentre la sua compagna di squadra e connazionale Monica Trinca Colonel ha chiuso 14ma.

Da segnalare purtroppo il ritiro in seguito ad una caduta a circa 12 km dall’arrivo della svizzera Noemi Ruegg (EF Education-Oatly), costretta ad abbandonare la Vuelta indossando la maglia rossa dopo aver vinto la prima tappa a Salvaterra de Miño. La classifica generale aggiornata vede Koch in testa e nuova maglia roja con 6″ di margine su Bossuyt e 10″ sulla fuoriclasse belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime).