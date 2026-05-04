Tabellone WTA Roma 2026: gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale
Sorteggiato il tabellone del WTA 1000 di Roma: gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vedranno al via nel torneo di singolare femminile la campionessa in carica, la numero 9 del seeding, l’azzurra Jasmine Paolini, che difende i 1000 punti ottenuti nel ranking per il successo dello scorso anno.
L’italiana, che avrà un bye all’esordio, sfiderà al secondo turno una tra la romena Jaqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, poi negli ottavi di finale potrebbe incontrare la russa Mirra Andreeva, numero 8, nei quarti la statunitense Coco Gauff, ed in semifinale la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka.
Derby italiano al primo turno tra le wild card azzurre Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant, mentre Elisabetta Cocciaretto attende una qualificata, così come Nuria Brancaccio. Lucrezia Stefanini sfiderà la lettone Jelena Ostapenko, più abbordabili gli esordi delle altre tre wild card azzurre.
TABELLONE WTA ROMA 2026
Aryna Sabalenka (1) BYE
Barbora Krejčíková-Elsa Jacquemot
Magda Linette-Tatjana Maria
Sorana Cîrstea (26) BYE
Clara Tauson (18) BYE
Petra Marčinko-Oleksandra Oliynykova
Anastasia Zakharova-Dayana Yastremska
Linda Nosková (13) BYE
Belinda Bencic (12) BYE
Sofia Kenin-Bianca Andreescu
Kateřina Siniaková-Loïs Boisson
Anna Kalinskaya (22) BYE
Cristina Bucșa (30) BYE
Anna Bondár-Qinwen Zheng
Lucrezia Stefanini-Jeļena Ostapenko
Amanda Anisimova (6) BYE
Coco Gauff (3) BYE
Yulia Putintseva-Tereza Valentová
Solana Sierra-Q
Emma Raducanu (27) BYE
Marie Bouzková (24) BYE
Q-Nuria Brancaccio
Mccartney Kessler-Lucia Bronzetti
Iva Jovic (16) BYE
Jasmine Paolini (9) BYE
Jaqueline Cristian-Beatriz Haddad Maia
Panna Udvardy-Q
Elise Mertens (21) BYE
Maya Joint (29) BYE
Viktorija Golubic-Q
Antonia Ružić-Kamilla Rakhimova
Mirra Andreeva (8) BYE
Jessica Pegula (5) BYE
Zeynep Sönmez-Jennifer Ruggeri
Oksana Selekhmeteva-Q
Leylah Fernandez (25) BYE
Ludmilla Samsonova (20) BYE
Ann Li-Shuai Zhang
Q-Q
Karolína Muchová (11) BYE
Naomi Osaka (15) BYE
Katie Boulter-Eva Lys
Martina Trevisan-Talia Gibson
Diana Shnaider (19) BYE
Emma Navarro (28) BYE
Elisabetta Cocciaretto-Q
Caty McNally-Daria Kasatkina
Iga Świątek (4) BYE
Elina Svitolina (7) BYE
Q-Q)
Yulia Starodubtseva-Q
Hailey Baptiste (32) BYE
Madison Keys (17) BYE
Peyton Stearns-Janice Tjen
Lisa Pigato–Tyra Grant
Victoria Mboko (10) BYE
Ekaterina Alexandrova (14) BYE
Laura Siegemund-Sára Bejlek
Karolína Plíšková-Jéssica Bouzas Maneiro
Marta Kostyuk (23) BYE
Xinyu Wang (31) BYE
Alexandra Eala-Magdalena Fręch
Q-Maria Sakkari
Elena Rybakina (2) BYE