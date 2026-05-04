Ranking WTA (4 maggio 2026): Jasmine Paolini stabile in top-10, Sabalenka salda in vetta

Una nuova settimana ha inizio per Aryna Sabalenka il primato della classifica mondiale non è in discussione. Pur non essendo arrivata la vittoria nel WTA1000 di Madrid, la bielorussa ha conservato un margine di sicurezza rispetto alle rivali ed è saldamente sul trono del tennis femminile.

La giocatrice nativa di Minsk svetta con 10110 punti, precedendo la kazaka Elena Rybakina (8555) e la polacca Iga Swiatek (6948). Una situazione figlia di un momento in cui le giocatrici più blasonate, per un motivo o per l’altro, stanno facendo fatica.

A completare il quadro della top-10 troviamo le americane Coco Gauff, Jessica Pegula e Amanda Anisimova, la russa Mirra Andreeva (finalista a Madrid), Jasmine Paolini, la canadese Victoria Mboko e l’ucraina Elina Svitolina. Per Paolini un periodo poco brillante che non ha messo in discussione la propria classifica, ma con l’arrivo di Roma ci sarà una pesante “cambiale”.

RANKING WTA TOP-10

Lunedì 4 maggio 2026

1. Aryna Sabalenka 10110

2. Elena Rybakina 8555

3. Iga Swiatek 6948

4. Coco Gauff 6749

5. Jessica Pegula 6136

6. Amanda Anisimova 5985

7. Mirra Andreeva 4181

8. Jasmine Paolini 3722

9. Victoria Mboko 3531

10. Elina Svitolina 3530

Per quanto concerne le altre azzurre, Elisabetta Cocciaretto è sempre la n.2 d’Italia (n.41) ed è l’unica giocatrice, a parte Paolini, a trovarsi in top-100. Una condizione che stride coi riscontri in termini d’eccellenza del tennis italiano. Da sottolineare, comunque, l’ascesa di Lisa Pigato (n.141) e le 28 posizioni guadagnate da Tyra Grant (n.234).

TOP 10 ITALIANE

Lunedì 4 maggio 2026

8. Jasmine Paolini 3722

41. Elisabetta Cocciaretto 1290

141. Lisa Pigato 547

154. Lucrezia Stefanini 495

171. Nuria Brancaccio 463

173. Lucia Bronzetti 459

234. Tyra Caterina Grant 305

253. Jessica Pieri 273

257. Samira De Stefano 269

265. Jennifer Ruggeri 260