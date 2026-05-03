Calendario ATP Roma 2026: gli orari dal 1° turno alla finale. Dove vedere gli Internazionali in tv e streaming

Da domani, lunedì 4 maggio, a domenica 17 sono in programma due settimane di grande tennis a Roma: si disputano gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis. Domani, lunedì 4, e martedì 5 spazio alle qualificazioni, poi martedì 5 il via al torneo WTA 1000 ed infine mercoledì 6 lo start del torneo ATP Masters 1000.

I tabelloni di singolare a 96 prevedono un bye al primo turno per le 32 teste di serie sia nel torneo ATP Masters 1000 che in quello WTA 1000. I tornei di doppio, invece, inizieranno venerdì 8 per quanto concerne le donne e domenica 10 per quanto riguarda gli uomini.

Le quattro finali, invece, saranno distribuite nel modo seguente: si giocheranno tutte sul Centrale, e la prima sarà quella di singolare femminile, in programma per sabato 16 maggio. Domenica 17, invece, spazio all’ultimo atto per il singolare maschile, il doppio femminile ed il doppio maschile.

Per quanto concerne i diritti televisivi della manifestazione, la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Sky Sport, con canali precisi da definire, sia per gli uomini che per le donne, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà disponibile su Sky Go e NOW sia per il settore maschile che femminile.

Per quel che riguarda la diretta tv in chiaro del torneo, invece, questa sarà assicurata da SuperTennis HD per le donne e da TV8 HD per una incontro al giorno degli uomini, mentre la diretta streaming gratuita sarà fruibile su SuperTenniX per il torneo femminile e su tv8.it per un match al giorno di quello maschile.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2026

Lunedì 4 maggio

Sessione unica dalle ore 10:00

Qualificazioni ATP/ WTA

Martedì 5 maggio

Sessione unica dalle ore 10:00

Singolari WTA (1° turno) – Qualificazioni ATP/ WTA

Mercoledì 6 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP/ WTA (1° turno)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (1° turno)

singolare WTA (1° turno)

Giovedì 7 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (1° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (2° turno)

singolare ATP (1° turno)

Venerdì 8 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (2° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (2° turno)

singolare WTA (2° turno)

Sabato 9 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (2° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (3° turno)

singolare ATP (2° turno)

Domenica 10 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (3° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (3° turno)

singolare ATP (3° turno)

Lunedì 11 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (3° turno)/ WTA (ottavi) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolari ATP (3° turno)

singolari WTA (ottavi)

Martedì 12 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (ottavi) – singolare WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (quarti di finale)

singolare ATP (ottavi)

Mercoledì 13 maggio

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP/ WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (quarti di finale)

singolare WTA (quarti di finale)

Giovedì 14 maggio

Sessione diurna dalle ore 13:00

singolare WTA (semifinale) – singolare ATP (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (semifinale)

singolare ATP (quarti di finale)

Venerdì 15 maggio

Sessione diurna dalle ore 13:00

singolare ATP (semifinale) – doppio WTA (semifinale)

Sessione serale dalle ore 19:00

doppio WTA (semifinale)

singolare ATP (semifinale)

Sabato 16 maggio

Sessione diurna dalle ore 12:00

singolare WTA (finale)

doppio ATP (semifinali)

Domenica 17 maggio

Sessione diurna dalle ore 12:00

singolare ATP (finale)

doppio ATP (finale)

doppio WTA (finale)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su TV8 un match al giorno del torneo di singolare maschile. Torneo femminile su SuperTennis HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, gratuita su tv8.it per un match al giorno del torneo di singolare maschile. Torneo maschile in abbonamento anche su Tennis TV. Torneo femminile su SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per i match degli italiani su OA Sport.