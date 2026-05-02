WTA Madrid 2026, la finale a sorpresa. Andreeva e Kostyuk a caccia del titolo

La finale del WTA 1000 di Madrid 2026 propone un incrocio decisamente inatteso alla vigilia del torneo. Infatti a contendersi il titolo sulla terra rossa della Caja Mágica saranno la russa Mirra Andreeva e l’ucraina Marta Kostyuk, rispettivamente nona e ventiseiesima testa di serie. Un epilogo sorprendente per un torneo che ha visto eliminazioni illustri turno dopo turno, con nessuna tra le prime otto del seeding capace di arrivare almeno in semifinale.

Per Andreeva si tratta della terza finale del 2026, dopo i titoli conquistati ad Adelaide e Linz. La russa si conferma in un ottimo momento di forma, visto che era reduce dall’ottima apparizione al torneo di Stoccarda (semifinale). Si tratterebbe del terzo 1000 vinto in carriera, il primo sulla terra, dopo i due conquistati l’anno scorso a Dubai ed Indian Wells.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Kostyuk in grande fiducia, reduce dal titolo conquistato a Rouen proprio prima di giocare a Madrid. Per l’ucraina questa rappresenta senza dubbio la finale più importante della carriera, visto che è la prima a livello 1000 e visto che finora ha messo in bacheca due titoli WTA 250, mentre nelle tre finali disputate a livello 500 è sempre uscita sconfitta.

In palio non c’è soltanto il prestigioso titolo del torneo di Madrid, ma anche punti pesanti per il ranking e per la Race. In caso di vittoria, Andreeva resterebbe comunque numero sette del mondo, ma farebbe un significativo passo avanti nella Race, salendo fino alla terza posizione. Un trionfo avrebbe invece un impatto ancora più significativo per Kostyuk, che entrerebbe per la prima volta tra le prime quindici del ranking mondiale e si porterebbe fino al nono posto nella Race.