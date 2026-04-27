Prosegue la scalata di Lisa Pigato nel ranking WTA: la top100 si avvicina ed è n.3 d’Italia

Lisa Pigato è diventata virtualmente la numero 3 d’Italia dopo la finale persa nell’ITF 75 di Chiasso: l’azzurra, nata a Bergamo, a 22 anni si issa per la prima volta, nella classifica live al numero 139 del mondo, guadagnando 10 posizioni rispetto a quella ufficiale, e sfruttando la discesa di Lucrezia Stefanini la scavalca momentaneamente in graduatoria (il ranking WTA verrà rilasciato dopo il 1000 di Madrid).

Allenata dal fidanzato Federico Lucini, l’azzurra in questa stagione ha vinto il WTA 125 di Madrid, mentre a gennaio, a Nonthaburi, in due ITF 75 consecutivi ha collezionato una finale prima ed una vittoria poi, infine a marzo ha portato a casa il W35 di San Gregorio.

Pigato già nel lontano 2021, dopo aver superato le qualificazioni, nelle quali aveva superato la svizzera Leonie Kung e la russa Liudmila Samsonova, aveva fatto l’esordio nel tabellone principale del WTA 250 di Parma, perdendo contro la statunitense Serena Williams.

Due anni più tardi, nel 2023, invece, a Roma, grazie ad una wild card per il main draw, ha vinto anche un match, il derby azzurro con l’altra wild card Diletta Cherubini, per poi perdere contro l’australiana Daria Kasatkina. Lo scorso anno agli Internazionali d’Italia aveva preso parte alle qualificazioni, con una wild card, ma ci era arrivata da numero 548.

RANKING WTA LISA PIGATO

Classifica ufficiale lunedì 20 aprile: 504 punti, 149° posto.

Classifica virtuale lunedì 27 aprile: 549 punti, 139° posto.