Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con Pigato

Si è svolto nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo il sorteggio del tabellone di singolare femminile del torneo WTA di Roma: parte ufficialmente la caccia al titolo vinto lo scorso anno da Jasmine Paolini. La vincitrice dell’edizione 2025 si trova nel secondo quarto di tabellone, settore presidiato da Coco Gauff, testa di serie numero tre, e da Mirra Andreeva, ottava testa di serie e reduce dalla finale di Madrid. Debutto con derby per Tyra Grant che al primo turno sfiderà Lisa Pigato per poi catapultarsi nel secondo turno contro la canadese Victoria Mboko, decima testa di serie.

Paolini, che usufruirà di un bye al primo turno, debutterà contro la vincente del confronto tra la romena Jaqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Nei sedicesimi potrebbe esserci la sfida contro la belga Elise Mertens, ventunesima favorita del tabellone, e negli ottavi di finale il confronto con Andreeva. Le avversarie più accreditate, in ottica quarti, sono le americane Coco Gauff, testa di serie numero tre, e la connazionale Iva Jovic. L’eventuale semifinale proporrà poi l’incrocio con il settore presieduto da Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova.

Nuria Brancaccio debutta con una qualificata per poi affrontare la ceca Marie Bouzkova. Lucia Bronzetti pesca al primo turno la statunitense McCarteney Kessler per poi incrociare Jovic. Test impegnativo per Jennifer Ruggeri che, sulla propria strada, affronta la turca Zeynep Sonmez, mentre Martina Trevisan sfida l’australiana Talia Gibson per poi incontrare la russa Diana Shnaider. Esordio contro una qualificata per Elisabetta Cocciaretto che affronterebbe poi al secondo turno la statunitense Emma Navarro e, in ottavi, Iga Swiatek.

Gli eventuali quarti di finale proporrebbero gli incroci tra la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e l’americana Amanda Anisimova, numero sei del tabellone, tra Coco Gauff e Mirra Andreeva, tra la statunitense Jessica Pegula e la polacca Iga Swiatek e quello tra Elina Svitolina, numero sette del tabellone e la kazaka Elena Rybakina, attesa dal difficile esordio con la greca Maria Sakkari.