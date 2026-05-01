WTA Roma 2026: Jasmine Paolini difende i 1000 punti del 2025. Gli scenari (migliori e peggiori) di classifica

L’azzurra Jasmine Paolini difenderà a Roma il titolo vinto nel 2025: l’azzurra lo scorso anno colse il successo agli Internazionali d’Italia, torneo di categoria WTA 1000, e dunque lunedì 18 maggio scarterà i mille punti incamerati 52 settimane fa nel ranking mondiale.

La tennista italiana, dunque, ripartirà a Roma virtualmente al di fuori della top ten mondiale: Paolini nell’aggiornamento del ranking WTA al termine del torneo di Madrid sarà ottava a quota 3722, in salita di una posizione rispetto all’ultima classifica rilasciata.

L’azzurra a Roma, dunque, non potrà migliorare questo piazzamento, ma in caso di nuovo successo nel torneo capitolino potrebbe anche recuperare la posizione attualmente occupata, tornando, al termine degli Internazionali d’Italia, all’ottavo posto a quota 3722.

Paolini ripartirà virtualmente al 13° posto all’inizio del WTA 1000 di Roma, ma a parte la russa Ekaterina Alexandrova, che sarà a pochi punti dall’azzurra, le altre avversarie saranno comunque distanti e dovranno arrivare almeno in finale per impensierire l’italiana, che nella peggiore delle ipotesi sarà 16ma dopo Roma con 2732.