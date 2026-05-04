Quali partite degli Internazionali d’Italia 2026 si vedranno su TV8 in chiaro? La guida giornaliera

Internazionali d’Italia 2026, il rito tennistico italiano che si rinnova. Al Foro Italico di Roma torna il più importante torneo che il nostro Paese ha (assieme, allo stato attuale delle cose, alle ATP Finals di Torino). Come ogni anno, è tornato d’attualità il tema della copertura televisiva del torneo, che andiamo a sviscerare soprattutto per la questione della trasmissione in chiaro.

Come si sa, i diritti completi appartengono a Sky Sport, che possiede l’ATP e il WTA Tour fino al 2028 compreso. La tv satellitare, perciò, trasmetterà ogni palla degli Internazionali dal primo 15 alla finale, con la sua usuale ampia copertura.

La finestra in chiaro, quest’anno, per il torneo maschile, verrà offerta da TV8. In particolare, come da consuetudine, sarà trasmesso un match al giorno a partire da mercoledì 6, per un totale che, dunque, è di 11 incontri fino alla finale compresa. La decisione su quale match verrà trasmesso sarà sempre di competenza di Tv8, dunque di volta in volta gli orari attualmente visibili nel palinsesto della rete potrebbero cambiare. In caso di due italiani in semifinali diverse si dovrà tenere conto della disposizione legislativa che impone di irradiare in chiaro le semifinali e la finale con italiani in campo. Nel 2025 accadde proprio questo e la Rai, allora proprietaria dei diritti, trasmise entrambi i match in diretta.

Il torneo femminile, invece, ha già una sua copertura in chiaro, che è gestita in toto da SuperTennis, che dal 2009 è titolare dei diritti completi degli Internazionali in chiave WTA anche stante il fatto che è la tv della FITP.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026: LA GUIDA TV IN CHIARO

Torneo maschile: un match al giorno su Tv8 fino alla finale compresa

Torneo femminile: integralmente su SuperTennis