WTA Madrid 2026: Kostyuk doma Potapova e sfiderà Andreeva per il titolo

Nella seconda semifinale del torneo WTA di Madrid l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero ventisei e recente vincitrice del torneo di Rouen, doma l’austriaca Anastasia Potapova 6-2 1-6 6-1 in un’ora e trentotto minuti e sfiderà, nella sua prima finale in un torneo 1000, Mirra Andreeva.

L’ucraina, dopo aver rimontato da 15-30, firma l’1-0 con la smorzata di diritto, sigla, complice il doppio fallo dell’avversaria, il break del 2-0 con la risposta aggressiva e allunga, dopo aver recuperato da 15-40, sul 3-0. L’austriaca riesce finalmente a sbloccarsi con il punto del 3-1, ma la rivale, grazie ad un’ottima seconda, allunga sul 4-1. Kostyuk continua ad essere solida al servizio, spinge bene da fondo e, alla quarta possibilità, firma il perentorio 6-2.

La numero 56 WTA prova ad invertire la tendenza con il break operato a 15 nel gioco d’apertura e, con il rovescio lungolinea, consolida il vantaggio con il 2-0. Kostyuk accusa il colpo, cala di rendimento e commette il doppio fallo che consegna il secondo break alla rivale per il 3-0. Potapova scappa sul 4-0, strappa nuovamente il servizio all’ucraina sull’errore di diritto per il 5-0 e, sul diritto lungo dell’ucraina, impatta la sfida con il 6-1 del secondo parziale.

La vincitrice del torneo di Rouen inaugura il parziale decisivo con il break iniziale sancito dal rovescio sbagliato dalla rivale, legittima il vantaggio con il 2-0 e strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 3-0. Kostyuk, grazie alla prima vincente, griffa il 4-0, sigla il 5-1 con il diritto al volo dopo aver salvato tre possibilità del 2-4, e chiude 6-1 sul doppio fallo di Potapova.

Kostyuk chiude la sua prova con un ace, commette cinque doppi falli e serve il 53% di prime. La giocatrice ucraina vince il 54% di punti quando serve la prima e il 53% quando deve ricorrere alla seconda. La numero 23 WTA sfrutta sei palle break sulle tredici a propria disposizione e vince il computo totale dei punti per 74 a 68.