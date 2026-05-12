Darderi-Zverev oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Proseguire sull’onda lunga dell’entusiasmo generato dall’ultima vittoria in rimonta per provare il colpaccio contro il secondo favorito del torneo. Negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia Luciano Darderi affronta il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due. Il match sarà il terzo sulla BNP Paribas Arena e non inizierà prima delle ore 14:00.

Nei sedicesimi di finale l’azzurro ha ribadito, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la tempra caratteriale di un guerriero che non molla mai la presa e ha ribaltato un match che poteva sembrare definitivamente compromesso. La vittoria contro un big può essere il tassello mancante per riuscire a compiere un salto di qualità ulteriore.

Il tedesco è reduce dalla netta vittoria ottenuta nei sedicesimi contro il giovane belga Alexander Blockx. Il numero due del tabellone punta ad una nuova finale nella speranza di poter provare a mettere in difficoltà Jannik Sinner nel caso in cui dovesse incrociare nuovamente il numero 1 del mondo. Zverev ha vinto l’unico precedente disputato proprio al Foro Italico nei sedicesimi del 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Zverev, ottavi del torneo ATP di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canali esatti da definire). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO DARDERI-ZVEREV ATP ROMA 2026

Martedì 12 maggio

BNP PARIBAS ARENA-Dalle 11:00

Robert Galloway / Santiago Gonzalez (USA/MEX, Alt) vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos (ESP/ARG, 2)

A seguire

Rafael Jodar (ESP, 32) vs Learner Tien (USA, 19)

Non prima delle 14:00

Luciano Darderi (ITA, 18) vs Alexander Zverev (GER, 2)

A seguire

Andrey Rublev (12) vs Nikoloz Basilashvili (GEO, Q)

Non prima delle 17:00

Sara Errani / Jasmine Paolini (ITA, 1) vs Linda Noskova (CZE) / Tereza Valentova (CZE)

PROGRAMMA DARDERI-ZVEREV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport ( canali da definire)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta streaming: OA Sport