LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Cozzo Tunino rende la frazione imprevedibile

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, prima frazione italiana della Corsa Rosa, con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza.

Il percorso misura 138 km, i primi ottanta saranno praticamente tutti pianeggianti. Ci sarà poi lo sprint intermedio di San Lucido, che oltre ad assegnare punti per la maglia ciclamino è l’inizio dell’unica salita di giornata. Il GPM è quello di Cozzo Tunno (14.5 km al 5.9% medio e massima dell’11%, seconda categoria), con la cima a 43 km dalla conclusione. Dal termine dell’ascesa si affronteranno ancora tremila metri a salire, prima di iniziare a scendere. Questa porterà i corridori fino a venti km dal traguardo, mentre ai -11.6 è posizionato il Red Bull KM che assegna 6″, 4″ e 2″ di bonus. Da qui all’arrivo di Cosenza la strada continuerà costantemente a tirare all’insù, gli ultimi 450 metri avranno una pendenza del 3.7%.

Difficile trovare un favorito, con la tappa che si presta a molte possibilità. Una di queste è l’arrivo di un gruppetto fuoriuscito sulla salita finale, con i migliori del plotone a giocarsi il successo. In questo caso la coppia dell’Astana Silva e Scaroni sarebbe molto pericolosa. La maglia rosa sicuramente non attaccherà in prima persona, ma se come l’altro giorno dovesse ritrovarsi davanti nelle fasi finali diventerebbe molto pericoloso. Discorso che può essere simile per il classe 1997, che difficilmente prenderà un’iniziativa personale. Il bresciano ha, però, delle caratteristiche adatte a questo tracciato e sarebbe uno degli avversari più forti in caso di arrivo a ranghi ristretti. Sempre in quest’ottica attenzione anche a Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Il classe 1994, quinto in classifica generale, predilige percorsi più duri rispetto a quello odierno, ma non è da escludere per il successo. Potrebbero fare bene anche Jhnatan Narvaez e Jan Christen (UAE Team Emirates -XRG). La squadra emiratina ha perso tre uomini importanti come Soler, Vine e Yates nella caduta della seconda tappa, ed è stata costretta a cambiare gli obiettivi in corsa. L’ecuadoregno e lo svizzero hanno le giuste qualità per puntare alla vittoria, magari collaborando per mettere in difficoltà gli avversari. Altri uomini che sono da tenere in considerazione sono Diego Ulissi (Astana Team), ma per cui vale lo stesso discorso di Silva e Scaroni, Rémi Cavagna (Groupama United – FDJ), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious).

Se, invece, qualche velocista dovesse riuscire a tenere le ruote sulla salita Tobias Lund Andresen sarebbe l’uomo più pericoloso. Il danese ha dimostrato grande resistenza nelle salite e grande spunto allo sprint, se dovesse superare il GPM i gruppo diventerebbe il grande favorito. Corbin Strong (NSN Cycling Team) è un altro sprinter che potrebbe rimanere in gruppo sul Cozzo Tunno e poi giocarsi la vittoria nella frazione. Mentre sembra complicato per gli altri velocisti, compresi Milan e Magnier, arrivare davanti, ma tutto dipenderà dal ritmo imposto dal gruppo. Attenzione anche alla possibilità che arrivi una fuga bidone. In questo caso corridori come Diego Pablo Sevilla e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), Manuele Tarozzi e Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber), hanno già dimostrato di non aver paura di macinare km in solitaria e anche oggi potrebbero attaccare dall’inizio.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, 109esima edizione della Corsa Rosa, con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza. L’inizio è previsto per le 13.40. Buon divertimento!