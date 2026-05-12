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Sinner-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming
Oggi, martedì 12 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si disputeranno tutti gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile ed andrà in scena il derby italiano tra il numero 1 del seeding, Jannik Sinner, ed il qualificato Andrea Pellegrino.
L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00: si tratta del primo incrocio tra i due sul circuito maggiore, ma Sinner vinse la finale del Future di Santa Margherita di Pula per 6-1 6-1 nel 2019.
Il derby tra Jannik Sinner ed Andrea Pellegrino sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Diretta streaming gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.
CALENDARIO ATP ROMA 2026
Martedì 12 maggio
Campo Centrale – Dalle ore 11.00
Lorenzo Musetti (Italia, 8)-Casper Ruud (Norvegia, 23)
Non prima delle ore 13.00
Sorana Cirstea (Romania, 26)-Jelena Ostapenko (Lettonia)
Non prima delle 15.00
Jannik Sinner (Italia, 1)–Andrea Pellegrino (Italia, Q) – Diretta tv su TV8 HD e Sky Sport (canali precisi da definire)
PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire).
Diretta streaming: gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.