Musetti-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Un confronto negli ottavi di finale a Parigi-Bercy 2022. Un altro in semifinale a Bastad nel 2023. Poi, più nulla. Un successo a testa. E oggi Lorenzo Musetti e Casper Ruud si ritrovano alle 11:00 sul Centrale del Foro Italico di Roma, intenti a cercare i quarti di finale agli Internazionali d’Italia, quinto Masters 1000 dell’anno.

Per Musetti ci sono, e restano, i dubbi legati allo stato fisico, specie dopo la dispendiosissima partita con l’argentino Francisco Cerundolo. Per quanto riguarda invece Ruud, che sta cercando di tornare al ruolo di giocatore tra i migliori al mondo sul mattone tritato, molto significativo il tipo di vittoria al terzo turno sul ceco Jiri Lehecka. Resta da capire chi sarà favorito dal fatto di giocare direttamente in apertura di programma sul Centrale.

Il match tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud sarà il primo sul . Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now, Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA MUSETTI-RUUD OGGI, ATP ROMA 2026

Martedì 12 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Musetti (ITA) [8]-Ruud (NOR) [23] – Ottavi ATP – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA MUSETTI-RUUD: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport