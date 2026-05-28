Trissino-Bassano, A1 hockey pista 2026: calendario serie scudetto, orari, tv, streaming

Dopo dure settimane di playoff, l’atto finale della Serie A1 di hockey su pista che vale lo scudetto 2025-2026 del campionato su rotelle è pronto ad andare in scena: Trissino-Bassano, quello più atteso e immaginato, vista anche la regular season portata avanti dalle due squadre.

Derby vicentino: da una parte i campioni in carica del Trissino, dall’altra gli sfidanti del Bassano che mancavano da una serie finale scudettata da ben 17 anni. Si gioca al meglio delle 5 partite, chi prima riesce a fare proprie 3 gare si prende il titolo: gara -1 in programma il 31 maggio alle ore 18 al Pala Dante Di Trissino, poi si va in alternanza, fino all’eventuale gara -5 sempre a Trissino in programma il 14 giugno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della serie scudetto della Serie A1 di hockey su pista. Le finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube Skate Italia – Hockey Pista. OA Sport vi fornirà la cronaca delle gare al termine di ogni singola sfida che “muoverà” la serie.

CALENDARIO SERIE SCUDETTO A1 HOCKEY PISTA 2026

Domenica 31 maggio

18.00 Hockey Trissino-Ubroker Bassano (gara -1)

Mercoledì 3 giugno

20.45 Ubroker Bassano-Hockey Trissino (gara -2)

Domenica 7 giugno

18.00 Hockey Trissino-Ubroker Bassano (gara -3)

Mercoledì 10 giugno

20.45 Ubroker Bassano-Hockey Trissino (eventuale gara -4)

Domenica 14 giugno

20.45 Hockey Trissino-Ubroker Bassano (eventuale gara -5)

PROGRAMMA SERIE SCUDETTO SERIE A1 HOCKEY PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming:canale Youtube Skate Italia – Hockey Pista