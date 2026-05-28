Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (28 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara

Oggi giovedì 28 maggio va in scena la seconda giornata degli Europei 2027 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove scoccherà l’ora del debutto delle seniores. Dopo un avvio riservato esclusivamente alle juniores, infatti, scenderanno in pedana le individualiste, impegnata nella prima parte delle qualificazioni: le atlete si cimenteranno con cerchio e palla, le prime otto qualificate staccheranno il pass per le finali di specialità.

Appuntamento a partire dalle ore 08.00 per più di nove ore ininterrotte di gare, che naturalmente incideranno anche sull’ammissione all’atto conclusivo sul giro completo (i punteggi verranno sommati a quelli che verranno ottenuti domani tra clavette e nastro). L’Italia si affiderà a Sofia Raffaeli (bronzo mondiale e all-around) e a Tara Dragas, che hanno tutte le carte in regola per inseguire risultati rimarchevoli (appuntamento dalle ore 16.30 alle ore 17.30). In serata ci sarà poi spazio per le finali di specialità delle juniores.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (giovedì 28 maggio) agli Europei 2026 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, solo per gli abbonati, su gymtv.online. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono avanti di un’ora rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Giovedì 28 maggio

08.00-17.30 Qualificazioni individualiste seniores, cerchio e palla (italiane dalle 16.30 alle 17.30)

18.30-20.50 Finali di Specialità individualiste juniores (Flavia Cassano al cerchio, Ludovica Ajello alle clavette)

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: gymtv.online, per gli abbonati.

ITALIANE IN GARA EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

INDIVIDUALISTE SENIORES: Sofia Raffaeli, Tara Dragas.

INDIVIDUALISTE JUNIORES: Flavia Cassano al cerchio, Ludovica Ajello alle clavette.