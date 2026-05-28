Roland Garros 2026 oggi: orari 28 maggio, tv, streaming, italiani in campo

Si completano il secondo turno dei tabelloni di singolare ed il primo di quelli di doppio del Roland Garros 2026 di tennis: oggi, giovedì 28 maggio, saranno impegnati nel complesso otto italiani, dei quali cinque in singolare, mentre altri tre scenderanno in campo in doppio.

Nel singolare maschile vedremo nuovamente all’opera Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre nel doppio maschile esordiranno Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, infine nel doppio misto Vavassori tornerà in campo in coppia con Sara Errani.

La quinta giornata del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD (17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri impegnati.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Giovedì 28 maggio

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12:00

[1] J. Sinner (ITA) – J. M. Cerundolo (ARG)

[30] A. Li (USA) – D. Parry (FRA)

[1] A. Sabalenka (BLR) – E. Jacquemot (FRA)

Non prima delle 20:15

[22] A. Rinderknech (FRA) – M. Berrettini (ITA)

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11:00

A. D. Vallejo (PAR) – [WC] M. Kouamé (FRA)

J. Grabher (AUT) – [6] A. Anisimova (USA)

[4] C. Gauff (USA) – M. Sherif (EGY)

R. Collignon (BEL) – [5] B. Shelton (USA)

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11:00

D. Vekic (CRO) – [16] N. Osaka (JPN)

[25] F. Cerundolo (ARG) – H. Gaston (FRA)

[4] F. Auger-Aliassime (CAN) – R. A. Burruchaga (ARG)

[9] V. Mboko (CAN) – K. Siniakova (CZE)

COURT 14 – dalle ore 11:00

[17] I. Jovic (USA) – E. Navarro (USA)

H. Hurkacz (POL) – [19] F. Tiafoe (USA)

A. Ruzic (CRO) – [19] M. Keys (USA)

M. Arnaldi (ITA) – S. Tsitsipas (GRE)

COURT 7 – dalle ore 11:00

[10] F. Cobolli (ITA) – Y. Wu (CHN)

[25] D. Shnaider (RUS) – M. Kessler (USA)

M. Sakkari (GRE) – C. Liu (USA)

L. Van Assche (FRA) – [31] B. Nakashima (USA)

COURT 6 – dalle ore 11:00

F. Diaz Acosta (ARG) – [18] L. Tien (USA)

[22] A. Kalinskaya (RUS) – A. Korneeva (RUS)

F. Comesana (ARG) – [14] L. Darderi (ITA)

K. Boulter (GBR) – [28] A. Potapova (AUT)

COURT 9 – dalle ore 11:00

A.Sutjiadi/J.Tjen-M.Bouzkova/S.Sorribes Tormo

Non prima delle 12:00

M. Landaluce (ESP) – V. Kopriva (CZE)

S.Doumbia/F.Reboul (11)-T.Machac/M.Vocel

T.Mihalikova/O.Nicholls (10)-T.Lemaitre/A.Rame (W)

COURT 10 – dalle ore 11:00

O. Oliynykova (UKR) – K. Birrell (AUS)

Non prima delle 13:00

N.Borges/Z.Zhang-H.Heliovaara/H.Patten (2)

O.Oliynykova/P.Udvardy-A.Bondar/M.Frech

F.Ferro/D.Parry (W)-S.Cirstea/A.Kalinskaya

COURT 12 – dalle ore 11:00

J. L. Struff (GER) – J. Faria (POR)

M. Chwalinska (POL) – [23] E. Mertens (BEL)

D. Kasatkina (AUS) – S. Bandecchi (SUI)

COURT 13 – dalle ore 11:00

Z. Svajda (USA) – A. Walton (AUS)

Y. Putintseva (KAZ) – C. Osorio (COL)

A. Tabilo (CHI) – [16] V. Vacherot (MON)

COURT 2 – dalle ore 11:00

J.Paul/M.Willis-A.Chandrasekar/T.Yuzuki

Non prima delle 13:00

J.Duckworth/M.Trungelliti-S.Bolelli/A.Vavassori (5)

M.Melo/A.Molteni-C.Harrison/N.Skupski (4)

S.Errani/A.Vavassori (1)-E.Perez/F.Cabral

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

