LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altra occasione per gli attaccanti

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo, di 171 km.

Nei primi 80 km non ci saranno veri e propri GPM, ma una parte molto ondulata dove l’asperità più impegnativa sarà quella di Civezzano (4.9 km al 6.2% medio). La prima salita è invece quella di Fastro (Le Scale di Primolano) di 3.2 km al 3.9% medio, la cima segnerà praticamente la metà esatta della tappa. Da qui si rimarrà in quota, ma comtinueranno i saliscendi. Ai -36 dal termine è posizionato lo sprint intermedio di Guia che si trova ai piedi dell’ascesa di Combai (non classificata GPM) e una ventina di km dopo i corridori passeranno sul Red Bull KM messo sulle rampe di Tarzo. Il momento decisivo sarà però il Muro di Ca’ del Poggio (1.1 km al 12.3%medio e massime del 19%), che termina a 9 km dall’arrivo. Dalla cima la strada tenderà a scendere fino agli ultimi 300 metri, che saranno all’insù.

Senza l’ultimo strappo la volata sarebbe la situazione più probabile, ma in questo caso potrebbero essere i finisseur a giocarsi la tappa. Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates -XRG) è il favorito principale. L’ecuadoriano ci ha già provato ieri, oggi l’incognita principale è sulle energie che gli sono rimaste ma difficilmente rimarrà fermo. Inoltre la frazione ha due stelline di difficoltà, dunque assegna gli stessi punti per la maglia ciclamino di una tappa a una stella (come ad esempio l’ultima di Roma): 50. Con un successo il 29enne potrebbe quasi blindare la classifica a punti, a discapito di Magnier. Anche Jan Christen, compagno di Narvaez, ha le giuste caratteristiche per un finale come questo. Lo svizzero non è mai parso al 100% in corsa, ma potrebbe smentirsi sul traguardo di Pieve di Soligo. Alberto Bettiol (XDS Astana Team) ha già vinto una frazione in questo Giro e oggi potrebbe arrivare la doppietta. Il 32enne ha dimostrato un’ottima condizione e sono pochi i rivali che hanno le qualità per tenerlo sull’ultimo strappo. Altri uomini pericolosi sono Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), António Morgado (UAE Team Emirates -XRG) e Giulio Ciccone (Lidl Trek). La maglia blu ha già attaccatto martedì e mercoledì, in questa giornata avrebbe anche la possibilità di stare tranquillo, ma l’obiettivo del trionfo in questa Corsa Rosa non è ancora stato centrato. La rampa di Ca’ del Poggio può essere una perfetta rampa di lancio per l’abruzzese, tutto dipenderà però da come arriverà ai piedi dello strappo.

Nel caso di un arrivo in volata Corbin Strong (NSN Cycling) sarebbe il candidato principale per il successo. Lo sprinter neozelandese ha una buona tenuta in salita e potrebbe battere tutti i rivali. Altri velocisti resistenti sono Orluis Aular (Team Movistar) e Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team). Dylan Groenewegen molto probabilmente non riuscirà a tenere le ruote su questo strappo, mentre Magnier e Milan ce la potrebbero anche fare. Entrambi devono sperare che in gruppo non ci sia troppo movimento e dovrebbero cercare di rimanere nelle prime posizioni del gruppo ai piedi dell’ascesa, per non finire troppo indietro in cima.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, centonovesima edizione della Corsa Rosa, di 171 km. L’inizio è previsto per le 13.15. Buon divertimento!