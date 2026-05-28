Italia-Turchia oggi, amichevole volley: orario, tv, programma, streaming

L’estate azzurra comincia tra esperimenti, nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese la Nazionale italiana maschile campione del mondo affronta la Turchia nella prima uscita ufficiale del 2026, un test che apre il lungo percorso verso la Volleyball Nations League e l’Europeo. Più che il risultato, però, conteranno le indicazioni che Ferdinando De Giorgi riuscirà a raccogliere dopo le prime settimane di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme.

Sarà un’Italia profondamente rinnovata nei volti ma non nelle ambizioni, con tanti giovani pronti a giocarsi spazio e credibilità internazionale. Il ct azzurro ha scelto di puntare su un gruppo ricco di talento e prospettiva, nel quale diversi giocatori avranno l’occasione di dimostrare di poter diventare protagonisti stabili della Nazionale maggiore.

Una delle zone più osservate sarà inevitabilmente la cabina di regia, con Mattia Boninfante e Paolo Porro chiamati a gestire ritmo, distribuzione e personalità di una squadra ancora in costruzione. Molta curiosità anche sugli attaccanti di palla alta: Mattia Bottolo rappresenta già una certezza del nuovo ciclo azzurro, mentre Luca Porro, Francesco Sani e soprattutto Alessandro Bovolenta proveranno a sfruttare questa estate per consolidare il proprio spazio ad altissimo livello.

Al centro non mancheranno centimetri, fisicità e presenza a muro, grazie a giocatori come Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca, elementi che De Giorgi vuole inserire sempre di più nei meccanismi della Nazionale. In seconda linea, invece, il compito di dare equilibrio, continuità e qualità difensiva sarà affidato a specialisti come Domenico Pace, Matteo Staforini e Gabriele Laurenzano.

Grande attenzione anche attorno a Tim Held, uno dei nomi più interessanti di questa fase di preparazione. Lo schiacciatore azzurro avrà la possibilità di mettersi in mostra in un contesto internazionale e di provare a conquistare spazio nelle future rotazioni della squadra, in una fase nella quale ogni allenamento e ogni amichevole possono cambiare le gerarchie.

La Turchia rappresenterà subito un banco di prova utile e tutt’altro che banale. Il movimento maschile turco sta crescendo rapidamente, sostenuto da investimenti importanti, da un campionato sempre più competitivo e dalla volontà di ridurre il gap con le grandi potenze europee. Per questo motivo il match di Cavalese offrirà immediatamente indicazioni interessanti sul livello di gioco e sulla condizione degli azzurri.

Il fischio d’inizio è in programma al Palasport di Cavalese con inizio alle 18.00. Non è prevista la diretta Tv, mentre è prevista la diretta streaming sul canale Youtube della Federvolley e per la prima volta in assoluto anche sul canale TikTok ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Turchia di volley maschile.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, AMICHEVOLE VOLLEY MASCHILE

Giovedì 28 maggio

Ore 18.00 Italia vs Turchia a Cavalese – Diretta Youtube

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista la diretta Tv

Diretta streaming: Youtube di Federvolley e canale TikTok di Federvolley

Diretta testuale: OA Sport.