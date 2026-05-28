Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Fai della Paganella-Pieve di Soligo: orari, percorso, tv. Muro di Ca’ del Poggio decisivo

Ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d’Italia 2026. In scena oggi la diciottesima frazione: Fai della Paganella-Pieve di Soligo, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

La prima difficoltà di giornata sarà il Fastro, salita di terza categoria lunga 3,2 chilometri con pendenza media del 3,9%. La gara prosegue poi fino al traguardo intermedio di Guia e al chilometro Red Bull posizionato al chilometro 154,3. Le brevi salite di Combai e Tarzo precedono il Muro di Ca’ del Poggio, salita di quarta categoria di 1,1 chilometri con pendenza media dell’11,3% posizionata a nove chilometri dall’arrivo e ideale trampolino di lancio per chi vuole provare a sferrare il suo attacco. Negli ultimi chilometri si affronta una lieve discesa; nell’ultimo ci sono due curve e l’ultima proietta i corridori sul rettilineo d’arrivo in leggera salita.

FAVORITI

Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista resistente che proverà a tenere la corsa chiusa. Da capire che squadre si metteranno a tirare: la Movistar per Orlouis Aular potrebbe essere una di queste e occhio a Paul Magnier che darà tutto per resistere per riconquistare la Maglia Ciclamino. All’opposto proverà a far corsa dura Jhonatan Narvaez che magari andrà all’attacco a caccia di altri punti. In casa Italia perché no, Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale.

PROGRAMMA

Giovedì 28 maggio – Diciottesima tappa Fai della Paganella-Pieve di Soligo (171 km)

Orario di partenza: 13.15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DICIOTTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:15; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport