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Europei tiro con l’arco oggi: orari 21 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Pubblicato

2 ore fa

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Per approfondire:
Tiro con l'arco Italia_European Grand Prix di Antalya
Tiro con l'arco Italia / Ph. European Grand Prix di Antalya

Proseguono senza sosta gli Europei 2026 di tiro con l’arco, che piano piano ad Antalya iniziano a entrare nella loro fase più calda in tutti i tornei in programma e in tutte le specialità in agenda.

In questo giovedì 21 maggio sarà il momento delle gare a squadre e di Mixed Team, sia per l’arco ricurvo sia per l’arco compound, con l’Italia che proverà a fare più strada possibile partendo dagli ottavi per arrivare sino alle semifinali e di conseguenza alla zona medaglie.

Nel ricurvo: la squadra maschile formata da Matteo Borsani, Mauro Nespoli e Federico Musolesi partirà dagli ottavi di finale con l’intento di superare la Bulgaria, eventualmente poi ai quarti si troverà sul percorso la vincente di Gran Bretagna-Spagna. La squadra femminile costituita da Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli partirà dall’ottavo di finale contro l’Azerbaijan per poi provare a procedere contro la vincente di Paesi Bassi-Ucraina. Nel Mixed Team, che mette insieme Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco, Italia contro la Bielorussia e poi eventualmente ai quarti o contro la Spagna o contro la Bulgaria.

Nel compound: il trio Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello se la vedrà agli ottavi contro la Croazia provando a prendersi i quarti contro o Slovenia o Slovacchia. Fra le donne Elisa Roner, Giulia Di Nardo, Nicole Moccia sono già ai quarti di finale dove le attende la Gran Bretagna: in palio un posto in semifinale, eventualmente contro la vincente fra la Turchia e la squadra che passerà nello spareggio Estonia-Croazia. Mixed Team con Michea Godano ed Elisa Roner pronto agli ottavi a vedersela con la Slovacchia e in caso di passaggio del turno con una fra Gran Bretagna e l’Austria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della terza giornata degli Europei di tiro con l’arco 2026: giovedì 21 maggio. Per queste sessioni non sono previste dirette né a livello televisivo né in diretta streaming.

CALENDARIO EUROPEI TIRO CON L’ARCO OGGI

Giovedì 21 maggio

Eliminatorie squadre
Ore 08.15-08.45 Ottavi squadre maschili ricurvo e femminili compound
Ore 08.45-09.15 Quarti squadre maschili ricurvo e femminili compound
Ore 09.15-09.45 Semifinali squadre maschili ricurvo e femminili compound
Ore 10.00-10.30 Ottavi squadre femminili ricurvo e maschili compound
Ore 10.30-11.00 Quarti squadre femminili ricurvo e maschili compound
Ore 11.00-11.30 Semifinali squadre femminili ricurvo e maschili compound

Eliminatorie mixed team
Ore 13.15-13.45 Ottavi mixed team ricurvo e compound
Ore 13.45-14.15 Quarti mixed team ricurvo e compound
Ore 14.15-14.45 Semifinali mixed team ricurvo e compound

PROGRAMMA EUROPEI TIRO CON L’ARCO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista

EUROPEI TIRO CON L’ARCO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

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Arco Ricurvo: Italia Maschile (Matteo Borsani, Mauro Nespoli, Federico Musolesi), Italia Femminile (Roberta Di Francesco, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati), Italia Mixed Team (Roberta Di Francesco e Mauro Nespoli)
Arco Compound: Italia Maschile (Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello), Italia Femminile (Elisa Roner, Giulia Di Nardo, Nicole Moccia), Italia Mixed Team (Michea Godano, Elisa Roner)

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