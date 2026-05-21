Dove vedere in tv la Final Four di Eurolega 2026: orari semifinali e finale, programma, streaming

Può esserci una Final Four in Grecia con una squadra che non è quella di casa? Sì, se il Panathinaikos è stato battuto dal Valencia nei quarti e così, a OAKA, ci sarà il paradosso dei paradossi: l’unico club ellenico sarà quello rivale, l’Olympiacos, che dal Pireo entra nella fase più calda dell’Eurolega con ambizioni di vittoria serie.

E del resto avrà una semifinale contro il Fenerbahce nella quale conteranno, e tanto, le 70 partite di Final Four giocate complessivamente dai membri della squadra biancorossa. Non ci sarà però molto da scherzare: di sorprese nell’ultimo weekend di Eurolega se ne sono viste tante. E un’altra può sempre piazzarla il Valencia, che ha fatto qualcosa di mai successo nella storia. E che può approfittare dell’assenza per infortunio di Tavares nel Real Madrid, una situazione estremamente pesante cui far fronte per i blancos di Sergio Scariolo.

Le Final Four di Eurolega si giocheranno venerdì 22 e domenica 24 maggio ad Atene. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Uno (semifinali), Sky Sport Basket (tutte) e streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO FINAL FOUR EUROLEGA 2026

Venerdì 22 maggio

Ore 17:00 Olympiacos-Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Ore 20:00 Valencia-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Domenica 24 maggio

Ore 20:00 Finale – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA FINAL FOUR EUROLEGA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) per le semifinali, Sky Sport Basket (205) per tutte le partite

Diretta streaming: SkyGo, Now