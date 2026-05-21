F1 su TV8, GP Canada 2026: gli orari da venerdì a domenica e il palinsesto in chiaro

Il Gran Premio di Canada di F1 avrà luogo domenica 24 maggio. Il quinto atto del Mondiale 2026 inizierà alle ore 22:00 europee. Sarà però un nuovo weekend lungo, poiché è già prevista una Sprint, la terza della stagione, che avrà luogo alle ore 18:00 del nostro Paese di sabato 23 maggio.

Si correrà a Montreal in un momento inusuale. La gara è stata anticipata rispetto alle abitudini. D’altronde, la volontà e la necessità di razionalizzare gli spostamenti hanno spinto Liberty Media a evitare il folle avanti-indietro Florida-Europa-Quebec visto negli ultimi anni. Dunque il GP di Montreal viene agganciato a quello di Miami, disputandosi due/tre settimane prima del solito.

Il circuito intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve misura 4.361 metri ed è stato concepito negli anni ’70, sfruttando le strade dell’Ile de Notre Dame, un’isola artificiale ricavata nel fiume San Lorenzo. Da allora, le modifiche sono state minime, anche perché lo spazio a disposizione è quello che è! Le vie di fuga sono pertanto ridotte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio del Canada 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP CANADA F1 2026

Sabato 23 maggio

Ore 16:15, Qualifiche Sprint (Differita)

Ore 18:00, SPRINT (Diretta)

Ore 22:00, Qualifiche Gran Premio (Diretta)

Domenica 24 maggio

Ore 23:30, GRAN PREMIO (Differita)

GP CANADA F1 2026 IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 22 maggio (orari italiani)

Ore 18:30-19:30, Prove libere

Ore 22:30-23:15, Qualifica Sprint

Sabato 23 maggio (orari italiani)

Ore 18:00, SPRINT

Ore 22:00-23:00, Qualifiche GP

Domenica 24 maggio (orari italiani)

Ore 22:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP CANADA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita del Gran Premio, che sarà proposto in differita. Viceversa, TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in diretta Qualifiche Sprint (venerdì), la Sprint Race e le Qualifiche del GP (sabato).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.