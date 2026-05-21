Dove vedere in tv Italia-Polonia, amichevole volley femminile 2026: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà un quadrangolare amichevole a Genova nel weekend del 22-24 maggio: dopo le due vittorie ottenute contro la Francia tra Biella e Novara, le azzurre saranno impegnate nel capoluogo ligure, dove si disputerà la AIA Aequilibrium Cup. La nostra Nazionale di volley femminile giocherà tre partite contro avversarie di lusso (Serbia, Turchia, Polonia): saranno gli ultimi test prima dell’esordio in Nations League, previsto il prossimo 3 giugno.

Le ragazze del CT Julio Velasco debutteranno venerdì 22 maggio (ore 21.00) contro la Serbiae proseguiranno sabato 23 maggio (ore 21.00) contro la Turchia, mentre domenica 24 maggio (ore 21.00) le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incroceranno la Polonia per congedarsi con il pubblico e iniziare a preparare la trasferta di Brasilia. Sono assenti big come big come Paola Egonu, Myriam Sylla, Anna Danesi, Sarah Fahr, Alessia Orro; l’occasione è utile per lanciare Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, amichevole di volley femminile che si disputa a Genova. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, AMICHEVOLE VOLLEY FEMMINILE

Domenica 24 maggio

Ore 21.00 Italia vs Polonia – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.