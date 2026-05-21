CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Imperia-Novi Ligure: orari, percorso, tv. Volata probabile, ma non scontata
Resta in Liguria il Giro d’Italia 2026. Dopo l’arrivo a Chiavari di ieri si riparte da Imperia e poi ci si sposta verso il Piemonta per arrivare a Novi Ligure. Andiamo a scoprire nel dettaglio la dodicesima tappa con percorso, programma e favoriti.
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.05
PERCORSO
Dopo una prima parte di gara senza difficoltà ci si sposta verso Colle Giovo, un terza categoria di 11,4 chilometri al 4.2%. Successivamente anche il GPM di Bric Breton (5,5 chilometri al 5.9%). Da lì in poi però oltre 50 chilometri tra discesa e pianura per arrivare a Novi Ligure.
FAVORITI
Volata sì, ma non così scontata. Alcuni velocisti potrebbero fare tanta fatica a resistere sulle salite precedenti, diverse squadre potrebbero mettersi a lavoro per staccare gli sprinter puri come Jonathan Milan e Paul Magnier che partirebbero sicuramente come favoriti. Occhio quindi ai vari Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team), Ethan Vernon (NSN Cycling Team), Corbin Strong (NSN Cycling Team) e soprattutto Orluis Aular
che potrebbe mettere a dettare il passo la sua Movistar.
PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2026
Giovedì 21 maggio – Dodicesima Tappa Imperia-Novi Ligure (175 km)
Orario di partenza: 13.05
Orario di arrivo stimato: 17.15
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO D’ITALIA 2026
Diretta tv: dalle 13.05 alle 14.00 su Rai Sport HD, dalle 14.00 su Rai 2
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Dazn, Eurosport 1
Diretta Live testuale: OA Sport