A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Italia 2026

Il Gran Premio di Italia di MotoGP si disputerà dalle ore 14:00 di domenica 31 maggio. La classe regina sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 11:00) e da quella della Moto2, programmata per le ore 12:15. Non è invece previsto alcun evento di contorno legato alla Bagger World Cup.

Sarà il pinnacolo di un weekend particolarmente sentito dagli appassionati, che non mancano di accorrere in massa nell’autodromo toscano, conferendo all’evento un tono di grande festa popolare. Quando si parla della ripresa nell’affluenza di pubblico negli ultimi anni dopo la flessione dell’era post-Rossi, non bisogna dimenticare come si ragioni su “presenze generaliste”. I duri e puri non sono mai mancati!

Nel 2025, in MotoGP vinse Marc Marquez, che tornò al successo dopo ben 11 anni. Difatti l’iberico aveva primeggiato solo nel 2014! El Trueno de Cervera precedette il fratello Alex (secondo) e Fabio Di Giannantonio (terzo). In Moto2 si impose lo spagnolo Manuel Gonzalez, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio dell’iberico Maximo Quiles.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Italia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta gratis e in chiaro su TV8; nonché per gli abbonati anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 31 maggio

Ore 11:00, Gara MOTO3, Diretta

Ore 12:15, Gara MOTO2, Diretta

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP, Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP ITALIA

Domenica 31 maggio

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: TV8.it per tutti / SkyGO e Now per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.