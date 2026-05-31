Italia-Turchia oggi, amichevole volley: orario 31 maggio, tv, programma, streaming

Oggi domenica 31 maggio (ore 17.30) si gioca Italia-Turchia, amichevole di volley maschile che animerà il pomeriggio alla ChorusLife Arena di Bergamo. Dopo aver aperto la stagione proprio contro gli anatolici a Cavalese giovedì sera e avere affrontato il Belgio ieri sera a Verona, la nostra Nazionale si è trasferita in terra lombarda per completare il trittico di test in avvicinamento alla Nations League che ci terrà compagnia durante l’estate e ci proietterà verso gli Europei.

Il CT Ferdinando De Giorgi avrà la possibilità di effettuare alcune prove e di rodare alcuni elementi in vista dei grandi eventi previsti nei prossimi mesi. Ricordiamo che sono assenti diversi big, come il palleggiatore Simone Giannelli, i martelli Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Yuri Romanò, il libero Fabio Balaso, che rientreranno prossimamente. Spicca la presenza di quattro Campioni del Mondo in carica: gli schiacciatori Mattia Bottolo e Luca Porro, il centrale Giovanni Gargiulo, il libero Domenico Pace.

I bomber di riferimento saranno Alessandro Bovolenta e Kamil Rychlicki, mentre in cabina di regia saranno disponibili Paolo Porro e Mattia Boninfante. Gli altri martelli in rosa saranno Francesco Sani, Mattia Orioli, Tim Held. e il reparto dei centrali è completato da Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Pardo Mati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, amichevole di volley maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA AMICHEVOLE VOLLEY OGGI

Domenica 31 maggio

Ore 17.30 Italia vs Turchia – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.