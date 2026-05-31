Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Roma-Roma: orari, percorso, tv. Passerella finale per i velocisti

Ultima fatica della Corsa Rosa. In scena oggi la ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026, la passerella conclusiva in quel di Roma. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

131 chilometri da percorrere, senza la minima difficoltà altimetrica. La corsa arriva fino ad Ostia per affrontare lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco al chilometro 23,1. Si ritorna poi verso la partenza per affrontare gli otto giri del circuito finale da 9,5 chilometri che si sviluppa lungo le vie cittadine. I Fori Imperiali creano la suggestiva cornice per l’arrivo finale.

FAVORITI

L’uomo più atteso è Paul Magnier: il francese della Soudal-QuickStep si è dimostrato il velocista più forte del lotto, con anche la migliore squadra a disposizione. L’obiettivo è quello di conquistare il poker in questa Corsa Rosa. Chi cerca un riscatto è Jonathan Milan: l’azzurro della Lidl-Trek è il grande deluso tra gli uomini veloci e vuole il primo successo al Giro 2026. Tra i possibili protagonisti in una giornata semplice spazio a Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) e alla maglia nera Matteo Malucelli (XDS Astana Team).

PROGRAMMA

Domenica 31 maggio – Ventunesima tappa Roma-Roma (131 km)

Orario di partenza: 15.40

Orario di arrivo: 18.45 circa

DOVE VEDERE LA VENTUNESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15:25

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max