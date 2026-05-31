Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (31 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara

Oggi domenica 31 maggio va in scena la quinta e ultima giornata degli Europei 2026 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale si conclude a Varna (Bulgaria) con la disputa delle Finali di Specialità, eventi che non trovano spazio alle Olimpiadi ma che da tradizione chiudono gli eventi internazionali dedicati esclusivamente a questa disciplina. Si preannuncia grande spettacolo, in palio quattro titoli per le individualiste e due scettri per i gruppi.

L’Italia punterà a sognare in grande con Sofia Raffaeli e Tara Dragas: la fuoriclasse marchigiana, bronzo olimpico e mondiale nel concorso generale, andrà a caccia del podio tra cerchio, clavette e nastro; la promettente friulana ha tutte le carte in regola per piazzare il colpaccio con la palla. Le individualiste saranno in pedana dalle ore 11.00 alle ore 13.30, mentre a partire dalle ore 15.00 toccherà ai gruppi: l’Italia sarà impegnata nell’esercizio misto con le Farfalle.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (domenica 31 maggio) agli Europei 2026 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.00 alle ore 12.20 e dalle ore 15.00 fino alla conclusione; garantita la diretta streaming su Rai Play Sport 1; prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Domenica 31 maggio

11.00-12.10 Finali di Specialità individualiste, cerchio e palla

11.20-13.30 Finali di Specialità individualiste, clavette e nastro

15.00-15.40 Finali di Specialità per gruppi, 5 palle

15.50-16.30 Finali di Specialità per gruppi, 3 cerchi e 4 clavette

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 11.00 alle ore 12.20 e dalle ore 15.00 fino alla conclusione, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 per tutti gli eventi in versione integrale, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Domenica 31 maggio

11.00-12.10 Finali di Specialità individualiste, cerchio e palla: Sofia Raffaeli al cerchio, Tara Dragas alla palla

12.20-13.30 Finali di Specialità individualiste, clavette e nastro: Sofia Raffaeli alle clavette, Sofia Raffaeli al nastro

15.00-15.40 Finali di Specialità per gruppi, 5 palle

15.50-16.30 Finali di Specialità per gruppi, 3 cerchi e 4 clavette Italia (Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi)