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Sorteggio Roland Garros 2026: i possibili avversari per Sinner. Chi pescare e chi evitare turno per turno
Sarà rilasciato domani, lunedì 18 maggio, il ranking ATP che verrà utilizzato per determinare le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis in sede di sorteggio.
Jannik Sinner, numero 1 del seeding, potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex De Minaur e Daniil Medvedev.
Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero, nell’ordine, Valentin Vacherot, Arthur Fils, Tommy Paul e Cameron Norrie, mentre ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nel primo o nel secondo turno.
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Terzo turno
Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Jakub Mensik, Joao Fonseca, Corentin Moutet, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Ugo Humbert, Rafael Jodar, Alejandro Tabilo.
Quarto turno
Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Valentin Vacherot, Arthur Fils, Tommy Paul e Cameron Norrie.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex De Minaur e Daniil Medvedev.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.
Finale
La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.
POSSIBILE SORTEGGIO FAVOREVOLE
Terzo turno: Corentin Moutet.
Quarto turno: Tommy Paul.
Quarti di finale: Alex de Minaur.
Semifinali: Felix Auger-Aliassime.
POSSIBILE SORTEGGIO DA EVITARE
Terzo turno: Joao Fonseca.
Quarto turno: Arthur Fils.
Quarti di finale: Daniil Medvedev.
Semifinali: Novak Djokovic.