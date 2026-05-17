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Sorteggio Roland Garros 2026: Sinner rischia un 3° turno da brividi! Jodar e Fonseca tra le opzioni
Giovedì 21 maggio (ore 14:00) conosceremo il cammino di Jannik Sinner e degli altri protagonisti del secondo Slam della stagione. Il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros, in programma dal 24 maggio al 7 giugno (tabellone principale), definirà il percorso dei giocatori verso il titolo.
Sinner si presenta a Parigi da principale favorito, anche alla luce dell’assenza del suo grande rivale, Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso. L’azzurro, da numero 1 del seeding, avrà un percorso delineato in base al proprio status. Ecco, nel dettaglio, gli incroci previsti dal tabellone:
- Primo turno (debutto): sfida contro un avversario non testa di serie, quindi un giocatore ammesso direttamente nel main draw, un qualificato oppure una wild card.
- Secondo turno: nuovo accoppiamento contro un giocatore fuori dalle prime 32 teste di serie.
- Terzo turno (sedicesimi): primo incrocio obbligatorio contro una testa di serie più bassa. In base alla sua posizione, Sinner affronterà un giocatore compreso tra la testa di serie numero 25 e la numero 32.
- Quarto turno (ottavi di finale): il livello si alza ulteriormente. L’avversario sarà una testa di serie compresa tra la numero 13 e la numero 16.
- Quarti di finale: Sinner troverà una delle teste di serie inserite nel suo quarto di tabellone. Secondo le regole del sorteggio, l’incrocio sarà con una testa di serie dalla numero 5 alla numero 8.
- Semifinale: evitata la metà bassa del tabellone, il numero uno del ranking potrebbe affrontare la testa di serie numero 3 oppure la numero 4, le due designate a guidare la sua metà.
- Finale: nell’atto conclusivo sfiderebbe il migliore della parte bassa del tabellone. In uno scenario ideale, il rivale sarebbe la testa di serie numero 2.
Sulla base di questo schema, Jannik potrebbe affrontare già al terzo turno una delle teste di serie comprese tra la numero 25 e la numero 32. Tra queste figurano avversari particolarmente insidiosi come l’argentino Francisco Cerundolo, il ceco Jakub Mensik, lo spagnolo Rafael Jodar, il brasiliano Joao Fonseca, l’olandese Tallon Griekspoor, il cileno Alejandro Tabilo e lo statunitense Brandon Nakashima.
Profili pericolosi, soprattutto considerando la crescita di Jodar, astro nascente del tennis mondiale, già capace di mettere in difficoltà Sinner a Madrid. Attenzione anche a Mensik e Griekspoor, entrambi vincitori negli ultimi precedenti contro l’azzurro. Senza dimenticare Fonseca, talento brasiliano dal potenziale enorme, e Cerundolo, specialista della terra battuta in grado di creare problemi a chiunque.
Per un Sinner che, al terzo turno, potrebbe non essere ancora al massimo della condizione, il rischio di un incrocio complicato sarebbe tutt’altro che trascurabile.
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