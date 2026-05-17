LIVE Sinner-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’Italia sogna il trofeo dopo mezzo secolo!

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il norvegese Casper Ruud, numero 23 del tabellone, valido per la finale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis.

Il match dell’ultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il norvegese sarà il terzo in programma dalle ore 12.00 di domenica 17 maggio, sul Campo Centrale, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 17.00. In precedenza le finali di doppio femminile e, non prima delle 14.00, di doppio maschile.

L’italiano punta quest’oggi a diventare il primo tennista a vincere sei titoli consecutivi in tornei Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 33 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri, 66 set sui 69 giocati.

La sfida tra Sinner-Ruud sarà la terza di giornata, dopo le finali di doppio femminile (ore 12.00) e di doppio maschile (non prima delle ore 14.00): il match inizierà comunque non prima delle ore 17.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner ed il norvegese Casper Ruud, valido per la finale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!