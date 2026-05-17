Su che canale Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

C’è l’ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Nella finale del doppio maschile degli Internazionali d’Italia Andrea Vavassori e Simone Bolelli, titolari della testa di serie numero sette, affrontano la coppia Marcel Granollers/Horacio Zeballos, teste di serie numero due. Il match sarà il secondo sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 14:00.

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-GRANOLLERS/ZEBALLOS NON PRIMA DELLE 14.00

La coppia azzurra, trionfatrice nel Masters 1000 di Miami, ha guadagnato il pass per l’atto decisivo del torneo grazie alla battaglia vinta in semifinale al match tie-break contro l’americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, titolari della testa di serie numero quattro.

Semifinale combattuta anche per la coppia formata dallo spagnolo e dall’argentino. I secondi favoriti del tabellone sono usciti alla distanza dopo aver perso, al tie-break, il primo set contro l’americano Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic e hanno letteralmente dominato il match tie-break.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale del doppio del torneo ATP di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO FINALE ATP ROMA 2026

Domenica 17 maggio

Campo Centrale-Dalle 12:00

Mirra Andreeva /Diana Shnaider vs Cristina Bucsa / Nicole Melichar Martinez (ESP/USA, 7)

Non prima delle 14:00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA, 7) vs Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG,2) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima dalle 17:00

Jannik Sinner (ITA, 1) vs Casper Ruud (NOR,23)

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-GRANOLLERS/ZEBALLOS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv,

Diretta streaming: OA Sport

NB: inizialmente annunciata su TV8, attualmente la partita non figura nel palinsesto ufficiale del canale. Sono però possibili cambi dell’ultimo minuto.