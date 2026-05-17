Puppo: “Sinner è incline a certi problemi, ma li sta risolvendo”

Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è espresso nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione quanto fatto da Jannik Sinner nel corso degli Internazionali d’Italia, con l’atto conclusivo che oggi vedrà il pusterese opposto al norvegese Casper Ruud.

“Ennesima finale per Sinner in questa stagione incredibile. Mi è venuto in mente che, per le ragioni che sappiamo, contro Medvedev a Wimbledon 2024 ha vissuto uno dei primi momenti difficili in campo, perdendo al quinto.

Sinner è passato attraverso situazioni emotivamente tutt’altro che facili, come ad esempio il caso Clostebol. Portarsi dietro una stagione del genere non è banale. Qualcuno si è lanciato dicendo di aver riconosciuto il sintomo dell’accaduto. Il fatto che non voglia parlarne, credo sia intuibile il problema, ma non c’è tanto altro da dire“, l’analisi di Puppo in riferimento alle difficoltà dell’azzurro nella partita contro Daniil Medvedev.

“Io penso che Jannik non sia più tanto abituato ad andare in difficoltà, questo è un fattore che lo condiziona. Poi sente un po’ la responsabilità, perché ha del margine importante nei confronti di tutti i giocatori, o quasi. Nelle ultime 22 semifinali, ne ha vinte 21. Ha detto ‘adesso in finale mi sento libero’. Finora ha vinto 28 titoli e perso 9 finali, di cui 5 contro Alcaraz, 2 contro Medvedev e 1 con Djokovic alle ATP Finals, che si può considerare l’ultima vera sconfitta in tutti i termini, oltre a quella con Alcaraz agli US Open. Insomma, in ogni finale persa c’era un perché. Poi perse la prima finale in un 1000 contro Hurkacz a Miami nel 2021, lì aveva poca esperienza. I precedenti con Ruud sono decisamente favorevoli, andrà in campo tranquillo“, le sottolineature del collega di Eurosport.

“Medvedev è tornato ad un certo livello, non è più quello del 2025. Ci sta andare in difficoltà, poi Sinner l’ha risolta bene. Potrà sempre capitare, Jannik è incline a certi problemi. Però li sta risolvendo. Direi che va molto bene comunque. Sinner sta creando una grandissima attenzione sul tennis con i suoi record“, ha concluso.