LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale degli Internazionali d’Italia 2026 di doppio maschile che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti ai latini Horacio Zeballos (ARG) e Marcel Granollers (SPA).

Ultimo atto molto complicato per gli azzurri, che hanno raggiunto la seconda finale della stagione in un Masters 1000 e provano a vincere anche questo dopo il titolo di Miami. Per giungere per la prima volta nell’ultimo atto hanno sconfitto tra gli altri i n.1 del seeding e ieri sono venuti a capo di un match molto complicato al super tie-break contro Skupski/Harrison. Oggi serve superarsi!

Iberico che è stato anche quarto finalista in singolare parecchi anni fa, e lo fece addirittura da Lucky Loser. Ieri in semifinale hanno salvato un match che sembrava perso sul 6-7, 4-5 e 0-30. La finale di Roma è anche uno spareggio per il terzo posto virtuale nella classifica race di doppio, che vede al momento gli azzurri occupare il terzo gradino del podio ma che perderebbero in caso di sconfitta oggi proprio contro i rivali odierni.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale degli Internazionali d’Italia 2026 di doppio maschile che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti ai latini Zeballos/Granollers. Si gioca non prima delle 14, prima la finale di doppio femminile. Vi aspettiamo!