Zironi/Rossetti esplodono in Coppa del Mondo: terze nel K2 500 olimpico a Brandenburgo! Tacchini/Casadei fuori dal podio

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, in corso di svolgimento a Brandeburgo, in Germania, riserva all’Italia il primo podio in una specialità olimpica proprio nell’ultima finale in programma, quella del K2 500 femminile, grazie alle azzurre Lucrezia Zironi e Giada Rossetti.

CANOA VELOCITÀ

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nel K2 500 femminile Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, seste dopo 250 metri, rimontano nella seconda parte di gara e salgono sul gradino più basso del podio, terze con il crono di 1:51.48, a 1.57 dalle tedesche Paulina Paszek e Pauline Jagsch, al successo in 1:49.91, davanti alle australiane Kailey Harlen e Natalia Drobot, seconde in 1:51.47, a 1.56.

Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini sono sesti in 1:48.89, a 1.14 dagli spagnoli Daniel Grijalba ed Adrian Sieiro, vittoriosi in 1:47.75, andando a precedere gli atleti indipendenti di passaporto russo Zakhar Petrov ed Ivan Shtyl, secondi in 1:47.98, a 0.23, ed i magiari Daniel Fejes e Jonatan Daniel Hajdu, terzi in 1:48.46, a 0.71.

Nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina termina ottava in 50.09, a 2.39 dall’ucraina Liudmyla Luzan, prima in 47.70, davanti alla canadese Sophia Jensen, seconda in 48.45, a 0.75, ed alla cubana Yarisleidis Cirilo Duboys, terza in 48.70, a 1.00.

Nel K2 500 maschile si impongono i magiari Levente Kurucz e Bence Fodor, al successo con il crono di 1:35.77, superando i tedeschi Max Rendschmidt e Tom Liebscher-Lucz, secondi in 1:36.18, a 0.41, e gli australiani Pierre e Jean van der Westhuyzen, terzi in 1:36.64, a 0.87.

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Nel K1 500 maschile si impone l’australiano Thomas Green, vittorioso in 1:44.05, che batte il tedesco Jacob Schopf, alla piazza d’onore in 1:45.29, a 1.24, ed il magiaro Bence Nadas, sul gradino più basso del podio in 1:45.50, a 1.45.

Nel K1 200 femminile arriva l’affermazione della cinese Yin Mengdie, al successo in 42.97, andando a precedere la danese Frederikke Hauge Moercke, seconda con il crono di 43.17, a 0.20, e l’ucraina Ivanna Dyachenko, terza in 43.21, a 0.24.

Nel C4 500 femminile si impone Cina 1 (Li/Yang/Sun/Ma), che la spunta in 1:56.03, battendo sul traguardo l’Ungheria (Kiss/Nagy/Opavszky/Csorba), alla piazza d’onore in 1:56.24, a 0.21, e Cina 2 (Teng/Jiang/Shuai/Lin), terza in 1:58.57, a 2.54.