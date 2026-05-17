Su che canale Sinner-Ruud oggi in tv, ATP Roma 2026: orario finale, programma, streaming

A cinquant’anni dalla vittoria di Adriano Panatta, Jannik Sinner può riportare un italiano sul tetto degli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico, alle 17:00, il numero 1 del mondo sfiderà Casper Ruud nella finale che vale il titolo di re (tennistico) di Roma, e se per l’altoatesino è la seconda volta consecutiva, per il norvegese si tratta di una prima assoluta nella Capitale.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD DALLE 17.00

4-0 il conteggio dei precedenti tra i due giocatori, compreso l’ormai celebre 6-0 6-1 rifilato da Sinner a Ruud un anno fa proprio sul Centrale. Questa volta, però, sarà indubitabilmente diversa: il norvegese è risalito abbondantemente in termini di condizione, Sinner ha avuto meno ripooso dati gli avvenimenti degli ultimi due giorni. Nel complesso c’è da attendersi della lotta, pur se il gioco di Ruud non è mai stato particolarmente problematico per Sinner nemmeno negli anni giovani. Il primo a non sottovalutare nulla, però, è Jannik, che conosce bene i pericoli esistenti. E cercherà di far gioire il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud si giocherà sul Campo Centrale alle ore 17:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su TV8, nonché su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo, Now, Tennis Tv e sito di TV8. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LA FINALE DELL’ATP DI ROMA 2026

Domenica 17 maggio – Campo Centrale

Ore 12:00 Andreeva/Shnaider-Bucsa (ESP)/Melichar-Martinez (USA) [7] – Finale doppio WTA

NP Ore 14:00 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7]-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [2] – Finale doppio ATP

NP Ore 17:00 Sinner (ITA) [1]-Ruud (NOR) [23] – Diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SINNER-RUUD: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv e sito di TV8

Diretta Live testuale: OA Sport