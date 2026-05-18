Sorteggio Roland Garros 2026: i possibili avversari di Sinner e chi evitare tra le non teste di serie

Con l’aggiornamento del ranking ATP rilasciato oggi, lunedì 18 maggio, sono state automaticamente definite con precisione quali saranno in sede di sorteggio le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis.

Jannik Sinner, numero 1 del seeding, potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero Karen Khachanov, Luciano Darderi, Casper Ruud e Valentin Vacherot, mentre ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nel secondo e nel primo turno.

Saranno diverse le insidie per l’azzurro anche tra i tennisti non inseriti nel novero delle 32 teste di serie, e che dunque potrebbero incrociare Sinner nei primi due turni del torneo: tra questi vanno annoverati Jaume Munar, Tomas Machac, Alejandro Tabilo, Matteo Berrettini e Martin Landaluce.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Francisco Cerundolo, Jakub Mensik, Rafael Jodar, Joao Fonseca, Tallon Griekspoor, Corentin Moutet, Brandon Nakashima ed Ugo Humbert.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Karen Khachanov, Luciano Darderi, Casper Ruud e Valentin Vacherot.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.

CHI EVITARE TRA LE NON TESTE DI SERIE NEI PRIMI DUE TURNI

Jaume Munar, Tomas Machac, Alejandro Tabilo, Matteo Berrettini, Martin Landaluce