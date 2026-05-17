Qualificazioni Roland Garros 2026: tabellone maschile. Otto azzurri al via, ci sono Pellegrino e Cinà

Nelle qualificazioni maschili del Roland Garros 2026 ci saranno otto giocatori italiani. Un numero che aveva le chance di essere più ampio, ma ci sono state alcune defezioni nel corso degli ultimi giorni e, facendo i dovuti conti, si è arrivati a questo numero che, comunque, implica situazioni interessanti.

Stefano Travaglia, il più in alto in ordine di tabellone, ha una strada potenzialmente buona fino al terzo turno, dove c’è l’olandese Jesper de Jong, il primo del seeding. Ma le cose più interessanti si vedono subito sotto di lui.

Nel secondo spot, infatti, c’è Andrea Pellegrino, che dopo gli ottavi di Roma ha tutte le possibilità, nonostante giocatori sempre complessi da affrontare, di centrare la qualificazione. Al via anche Marco Cecchinato, del quale vanno più che altro viste le condizioni del momento.

E se Francesco Maestrelli ha anche lui delle discrete chance (ma deve fare molta attenzione sia a Carballes Baena che all’esperto boliviano Hugo Dellien), per Lorenzo Giustino la strada è subito resa complessa dal francese Kyrian Jacquet.

C’è poi Federico Cinà, opposto al giapponese Yosuke Watanuki, che propriamente da rosso non è; potenziale fascinoso secondo turno con Bernard Tomic (o quel che ne rimane), poi c’è lo scoglio del georgiano Nikoloz Basilashvili. Di incredibile forza lo spot di Stefano Napolitano, se non altro perché dalle sue parti c’è un primo turno quasi insensato: Jaime Faria contro Grigor Dimitrov. Sì, il bulgaro (come David Goffin) è costretto alle qualificazioni. Infine, per Gianluca Cadenasso esordio con il britannico Liam Broady, esperto, ma non terraiolo, e tutto sommato anche uno spot non impossibile.

QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS 2026: GLI SPOT DEGLI ITALIANI

de Jong (NED) [1]-Sun Fajing (CHN)

Simakin-Draxl (CAN)

Ghibaudo (FRA) [WC]-Zheng (USA)

Ficovich (ARG)-Travaglia (ITA) [29]

Shimabukuro (JPN) [2]-Sakellaridis (GRE)

Houkes (NED)-Cecchinato (ITA)

Pellegrino (ITA)-Moreno de Alboran (USA) [PR]

Grenier (FRA)-L. Harris (RSA) [31]

Maestrelli (ITA) [5]-Noguchi (JPN)

Midon (ARG)-Carballes Baena (ESP)

M. Dodig (CRO)-Zhou Yi (CHN)

Cuenin (FRA) [WC]-H. Dellien (BOL) [21]

Molcan (SVK) [6]-Crawford (GBR)

Dougaz (TUN) [PR]-Gill (GBR)

Fatic (BIH)-Mikrut (CRO)

Giustino (ITA)-Jacquet (FRA) [32]

Basilashvili (GEO) [9]-Boscardin Dias (BRA)

Barrena (ARG)-Galarneau (CAN)

Cinà (ITA)-Watanuki (JPN)

Tomic (AUS)-Echargui (TUN) [28]

Faria (POR) [10]-Dimitrov (BUL)

Smith (USA)-Guillen Meza (ECU)

Moro Canas (ESP)-Napolitano (ITA)

Neumayer (AUT)-Bolt (AUS) [26]

Choinski (GBR) [13]-Andrade (ECU)

Herbert (FRA)-Uchida (JPN)

Broady (GBR)-Cadenasso (ITA)

Rodesch (LUX)-Riedi (SUI) [17]