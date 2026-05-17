Quanti punti di vantaggio ha Sinner su Alcaraz nel ranking ATP dopo Roma. Zverev a quasi 9000 lunghezze!

Jannik Sinner ha rafforzato il proprio status di numero 1 del mondo grazie al trionfo conseguito agli Internazionali d’Italia: l’apoteosi sulla terra rossa di Roma gli ha permesso di guadagnare 1.000 punti e di andare in saldo positivo di 350 punti, visto che lo scorso anno perse l’atto conclusivo sulla terra rossa della Capitale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse altoatesino svetta in testa al ranking ATP con un bottino di 14.700 punti, frutto della cavalcata impetuosa di cui si è reso protagonista negli ultimi due mesi e messi.

Il 24enne ha infatti vinto cinque Masters 1000 di fila (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma) dopo un avvio di stagione caratterizzato dalla sconfitta rimediata nella semifinale degli Australian Open per mano di Novak Djokovic e ha così incrementato il proprio punteggio nella graduatoria mondiale, dove ora può fare affidamento su ben 2.740 lunghezze di margine nei confronti di Alcaraz: il suo grande rivale è attualmente ai box per un infortunio al polso e non ha potuto onorare le cambiali delle ultime settimane, tra cui i 1000 punti nella Città Eterna.

Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo ancora a lungo: al Roland Garros dovrà scartare i 1300 punti della finale persa dodici mesi fa, ma potrà incamerarne 2000 nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo e volerebbe addirittura a quota 15.400 punti; allo stesso tempo Alcaraz non potrà onorare la cambiale da 2000 punti a Parigi e scivolerà a 9.960 punti. Dopo lo Slam sul mattone tritato della capitale francese, Sinner avrà almeno 3.450 punti di margine sullo spagnolo e potrebbe volare addirittura a +5.440! Alle spalle dei due mattatori non c’è storia: il tedesco Alexander Zverev è terzo con 5.705 punti, ad addirittura 8.995 unità di ritardo dall’azzurro…

RANKING ATP (TOP-10)

1. Jannik Sinner (Italia) 14.700

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 11.960

3. Alexander Zverev (Germania) 5.705

4. Novak Djokovic (Serbia) 4.710

5. Felix Auger-Aliassime (Canada) 4.060

6. Ben Shelton (USA) 4.030

7. Taylor Fritz (USA) 3.770

8. Daniil Medvedev (Russia) 3.760

9. Alex de Minaur (Australia) 3.665

10. Alexander Bublik (Kazakhstan) 3.230