Calendario Roland Garros 2026: orari, programma e tv dal 1° turno alla finale

Oggi, lunedì 18 maggio, inizieranno le qualificazioni, che si protrarranno fino a venerdì 22, invece per quanto concerne i tabelloni principali, questi si disputeranno da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno: a Parigi è tutto pronto per il Roland Garros 2026 di tennis.

Il secondo torneo stagionale del Grand Slam vedrà al via dei tabelloni principali di singolare, sia maschile che femminile, 128 tennisti: il primo turno sarà spalmato su tre giornate, poi ci sarà sempre l’alternanza parte alta-parte bassa fino ai quarti di finale.

Il Roland Garros 2026 di tennis non sarà trasmesso in diretta tv, ma sarà fruibile in diretta streaming in abbonamento su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, mentre la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

24 maggio 11.00 Primo turno maschile e femminile

25 maggio 11.00 Primo turno maschile e femminile

26 maggio 11.00 Primo turno maschile e femminile

27 maggio 11.00 Secondo turno maschile e femminile

28 maggio 11.00 Secondo turno maschile e femminile

29 maggio 11.00 Terzo turno maschile e femminile

30 maggio 11.00 Terzo turno maschile e femminile

31 maggio 11.00 Quarto turno maschile e femminile

1 giugno 11.00 Quarto turno maschile e femminile

2 giugno 11.00 Quarti di finale maschili e femminili

3 giugno 11.00 Quarti di finale maschili e femminili

4 giugno 11.00 Finale doppio misto e (non prima delle 15.00) semifinali femminili

5 giugno 11.00 (non prima delle 14.30 e non prima delle 19.00) Semifinali maschili

6 giugno 11.00 Finale doppio maschile e (non prima delle 15.00) finale singolare femminile

7 giugno 11.00 Finale doppio femminile e (non prima delle 15.00) finale singolare maschile

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.