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Calendario Roland Garros 2026: orari, programma e tv dal 1° turno alla finale
Oggi, lunedì 18 maggio, inizieranno le qualificazioni, che si protrarranno fino a venerdì 22, invece per quanto concerne i tabelloni principali, questi si disputeranno da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno: a Parigi è tutto pronto per il Roland Garros 2026 di tennis.
Il secondo torneo stagionale del Grand Slam vedrà al via dei tabelloni principali di singolare, sia maschile che femminile, 128 tennisti: il primo turno sarà spalmato su tre giornate, poi ci sarà sempre l’alternanza parte alta-parte bassa fino ai quarti di finale.
Il Roland Garros 2026 di tennis non sarà trasmesso in diretta tv, ma sarà fruibile in diretta streaming in abbonamento su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, mentre la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026
24 maggio 11.00 Primo turno maschile e femminile
25 maggio 11.00 Primo turno maschile e femminile
26 maggio 11.00 Primo turno maschile e femminile
27 maggio 11.00 Secondo turno maschile e femminile
28 maggio 11.00 Secondo turno maschile e femminile
29 maggio 11.00 Terzo turno maschile e femminile
30 maggio 11.00 Terzo turno maschile e femminile
31 maggio 11.00 Quarto turno maschile e femminile
1 giugno 11.00 Quarto turno maschile e femminile
2 giugno 11.00 Quarti di finale maschili e femminili
3 giugno 11.00 Quarti di finale maschili e femminili
4 giugno 11.00 Finale doppio misto e (non prima delle 15.00) semifinali femminili
5 giugno 11.00 (non prima delle 14.30 e non prima delle 19.00) Semifinali maschili
6 giugno 11.00 Finale doppio maschile e (non prima delle 15.00) finale singolare femminile
7 giugno 11.00 Finale doppio femminile e (non prima delle 15.00) finale singolare maschile
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: in abbonamento su Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.