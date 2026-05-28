Sara Errani e Andrea Vavassori iniziano senza patemi la difesa del titolo di doppio misto al Roland Garros 2026

Sara Errani e Andrea Vavassori cominciano con il piede giusto la difesa del titolo di doppio misto al Roland Garros 2026. Sconfitta al primo turno la coppia formata dall’australiana Ellen Perez (figura che, a livello social e non solo, è assai nota per la sua simpatia) e dal portoghese Francisco Cabral con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e 3 minuti. Il prossimo ostacolo verrà dalla sfida tra Jacquemot/Kouamé e Stollar/Christian Harrison, dunque alternativamente un duo tutto francese o uno Ungheria/USA.

Comincia con un break la difesa del titolo dei due azzurri, che lo ottengono a 30 nel secondo gioco dopo esser stati sullo 0-40. Perez e Cabral (colui che ha perso la battuta) hanno subito la chance del controbreak, ma prima il portoghese sbaglia sul 30-40 e, sul deciding point, Vavassori tira sull’australiana costringendola all’errore sotto rete. Sul 4-1 c’è anche la chance di 5-1 per la coppia italiana, ma è Perez a entrare su una palla alta e a togliere a Errani margine d’intervento. Il resto del parziale procede con relativa tranquillità e i campioni in carica chiudono per 6-2.

Subito Errani e Vavassori partono forte anche nel secondo parziale, con Andrea che sull’1-0 15-40 tira in mezzo lo smash che vale il break, ma ci sono subito due (più una) chance per la coppia australo-portoghese sul servizio di Sara. Sul 30-40 Perez sbaglia una non difficile volée, ma si fa perdonare con la risposta vincente di dritto che vale il controbreak. Paura? Nessuna, perché anche l’australiana riperde il servizio e dunque tutto ritorna a favore della coppia tricolore, Sul 4-2 altro deciding point con chance per gli avversari, ma Perez manda in rete la risposta di dritto e poi getta la racchetta a terra. Nei fatti i due azzurri hanno sempre il controllo della situazione e chiudono con un altro 6-2.

Per la coppia azzurra molto incisivo Vavassori al servizio, ma anche molto precisa Errani (e in due fanno l’84% di prime in campo contro il 62% di Perez/Cabral). Match totalmente guidato dalla prima all’ultima palla dalla coppia azzurra, e soprattutto giornata ottima per il torinese con due rapide vittorie nei suoi due doppi all’interno dello stesso giorno.