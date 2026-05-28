Chi affronta Matteo Berrettini ai sedicesimi del Roland Garros? Occasione ghiotta fino ai quarti senza teste di serie

Matteo Berrettini ha firmato un bel colpaccio contro il francese Arthur Rinderknech, imponendosi in tre set con il periodo punteggio di 6-4 e qualificandosi così al terzo turno del Roland Garros. Il finalista di Wimbledon 2021 ha offerto sprazzi del suo talento sulla terra rossa di Parigi, dettando legge sulla lunga distanza contro il padrone di casa ed eliminando la testa di serie numero 22 del seeding.

Il 30enne romano ha alzato l’asticella dopo le prestazioni sottotono offerte agli Internazionali d’Italia e a Valencia, meritandosi uno spicchio di tabellone decisamente interessante: non ci sono più teste di serie all’orizzonte fino a un’eventuale quarto di finale, dunque è lecito sognare in grande, a patto che il due volte vincitore della Coppa Davis riesce a confermare la condizione fisica ammirata negli ultimi giorni sul mattone tritato della capitale francese.

Il prossimo avversario di Matteo Berrettini sarà l’argentino Francisco Comesana, che oggi è riuscito a sconfiggere Luciano Darderi (numero 14 del torneo) e ha impedito la materializzazione del derby italiano. Il rivale è tutt’altro che insuperabile per il nostro portacolori: il numero 105 del ranking ATP incrocerà il numero 102, non ci sono precedenti tra i due giocatori. In caso di qualificazione agli ottavi di finale, si sfiderebbe chi avrà la meglio tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo (oggi giustiziere di Jannik Sinner) e lo spagnolo Martin Landaluce: il romano non vanta precedenti contro il numero 56 e il numero 69 del mondo.

Si tratta di due ostacoli tutt’altro che insuperabili per approdare ai quarti di finale: lo statunitense Frances Tiafoe è l’unica testa di serie ancora in corsa in quella zona, visto che Ben Shelton è stato strapazzato dal belga Raphael Collignon. Ci si potrebbe proiettare addirittura verso una semifinale contro il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 4) o Flavio Cobolli (numero 10), favoriti in quello spicchio.